26 set 2021 19:44

ANGELONA, IN CHE MANI CI LASCHET? – GAFFE AL SEGGIO PER IL CANDIDATO CANCELLIERE DELLA CDU-CSU ARMIN LASCHET: HA PIEGATO MALE LA SCHEDA ELETTORALE, LASCIANDO VISIBILI LE DUE CROCI PER LA CDU, IMMORTALATE DAI FOTOREPORTER - UN PROBLEMA DAL PUNTO DI VISTA FORMALE, DAL MOMENTO CHE IL VOTO NELL'URNA È SEGRETO E LA SCHEDA NON DOVREBBE ESSERE RICONOSCIBILE. MA L’UFFICIO FEDERALE HA CHIARITO CHE…