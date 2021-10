24 ott 2021 20:15

ANIMALI FANTASTICI E COME SALVARLI (PER LEGGE) - IN FRANCIA VIETATA LA VENDITA DI CANI E GATTI NEI NEGOZI, STOP ANCHE ALL’USO DI BESTIE AL CIRCO E DI DELFINI NEI PARCHI ACQUATICI - LE ASSOCIAZIONI ESULTANO PER LE NUOVE MISURE INTRODOTTE DAL PARLAMENTO CON L’OBIETTIVO DI “RAFFORZARE IL BENESSERE ANIMALE” - INASPRIMENTI DI SANZIONI PER CHI SI MACCHIA DI REATI COME MALTRATTAMENTO, ABBANDONO E SOPPRESSIONE E CHE PREVEDE SANZIONI FINO A 75 MILA EURO E 5 ANNI DI CARCERE...