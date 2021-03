APRIAMO LA CACCIA AI LEONI DA TASTIERA - CI SONO QUATTRO INDAGATI PER GLI INSULTI E LE MINACCE IN RETE ALLA SENATRICE LILIANA SEGRE NEL GIORNO IN CUI HA RICEVUTO IL VACCINO - TRA QUESTI C'E' UN 75ENNE EX OPERAIO TESSILE DI PRATO SUL CUI TELEFONO C'ERANO IMMAGINI DI HITLER E MUSSOLINI - TRA I MESSAGGI INGIURIOSI C'È ANCHE QUELLO DI UN MEDICO DI UN IMPORTANTE OSPEDALE MILANESE CHE SI DICE PENTITO: “HO FATTO UNA CAVOLATA”

liliana segre si vaccina a milano 2

Cesare Giuzzi per il "Corriere della Sera"

Hanno insultato la senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta all' orrore dei lager , con offese e messaggi d' odio che avevano portato il pm Alberto Nobili, a capo del pool antiterrorismo della Procura di Milano, ad aprire un fascicolo per minacce aggravate dall' odio razziale . Per questo sono finiti indagati e perquisiti un 75enne ex operaio tessile di Prato ora residente in Sardegna, e un 40enne di Viterbo, ex panettiere che ha perso il lavoro dopo il lockdown. Sui cellulari del 75enne sono state trovate fotografie di Mussolini e Hitler anche se la Digos esclude una loro adesione a gruppi politici.

La senatrice 90enne vive dal 2019 sotto scorta proprio a causa delle minacce di morte ricevute in Rete.

liliana segre si vaccina a milano

Le indagini della polizia postale e della Digos di Milano , diretta da Guido D' Onofrio, hanno permesso così di risalire agli autori dei post pubblicati sui social dopo che la senatrice si è sottoposta al vaccino lo scorso 18 febbraio al Fatebenefratelli ed è diventata testimonial della campagna anti Covid. Oltre ai due perquisiti ci sono due indagati per diffamazione e cinque «profili» (anche quello di una avvocata) sono finiti sotto la lente degli investigatori della Postale diretti da Lisa Di Berardino. Tra i messaggi ingiuriosi c' è anche quello di un medico di un importante ospedale milanese ricevuto in occasione del voto di fiducia al governo Conte.

commenti sul vaccino a liliana segre

Il 40enne, a detta degli investigatori, si è mostrato collaborativo e ha fornito subito le password di accesso a social e device. Inoltre ha detto di aver compreso il disvalore delle sue parole. Nelle ore successive, infatti, aveva rimosso il commento e ha chiesto scusa agli inquirenti per quella che ha definito «una cavolata». Diverso l' atteggiamento del 75enne che si è detto «stupefatto» e si è difeso dichiarando di avere espresso la propria opinione «rispetto a una foto che non condivideva» e s' è appellato alla «libertà di espressione».

liliana segre 8

Nei giorni successivi altri hater di Segre avevano cancellato i loro post di insulti e qualcuno finito alla gogna mediatica aveva chiesto scusa. «C' è una scarsissima comprensione delle conseguenze penali da parte di queste persone - hanno spiegato gli inquirenti -. La Rete non è una zona franca e le conseguenze di insulti e minacce si pagano perché è sempre possibile risalire agli autori anche se si utilizzano profili anonimi».

liliana segre si vaccina a milano

Per la senatrice a vita gli atti dei «leoni da tastiera» sono solo «una gran perdita di tempo». Per chi li subisce e per chi li fa. «Ci si fa male - ha detto - a fare cattiverie».

richetti bonino segre