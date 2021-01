FUORI L’ABUSIVO! - NON È VERO, COME SOSPETTA CONTE, CHE IL PD NON ABBIA CERCATO VOTI “EUROPEISTI” IN PARLAMENTO. PARLANDO CON I POTENZIALI NUOVI ALLEATI, I DIRIGENTI DEM SI SONO SENTITI DIRE DA TUTTI LA STESSA COSA: “CON CONTE A PALAZZO CHIGI NO, CON UN ALTRO AL SUO POSTO...”. E PURE DI MAIO - CHE NEGLI ULTIMI TEMPI HA INCONTRATO ALLA FARNESINA PIÙ ESPONENTI DEL CENTRODESTRA CHE AMBASCIATORI - HA RICEVUTO IDENTICA RISPOSTA – E BETTINI AVVISA CONTE: ATTENTO A LANCIARE IL TUO PARTITO…