https://video.corriere.it/boato-nel-quartier-generale-di-trump-a-palm-beach-dopo-la-vittoria-in-north-carolina/71f55468-d057-4a0a-aad2-48cdac2abxlk

Fox, Trump vince in Pennsylvania



(ANSA) Lo Stato chiave che assegna 19 grandi elettori. Con la vittoria della Pennsylvania Trump è a un passo dalla soglia dei 270 elettori per la conquista della Casa Bianca. E' il secondo Stato in bilico che ha strappato ai dem: nel 2020 aveva vinto Joe Biden nello Stato, mentre nel 2016 era stato ancora una volta il tycoon. (ANSA).

Da repubblica.it

trump musk

Donald Trump è in vantaggio in tutti gli Stati in bilico dove al momento è in corso lo scrutinio dei voti. L'ex presidente è avanti in Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, Arizona e Nevada. Ha già vinto in North Carolina e Georgia.

Il “Blue Wall” è l’ultima speranza per Harris: cruciale la Pennsylvania

Con Donald Trump vincitore in North Carolina e Georgia, e ad un totale di 246 voti elettorali, le ultime speranze per Kamala Harris si concentrano sulla tenuta del "Blue Wall", con gli stati di Wisconsin, Michigan e Pennsylvania. La vice presidente "non si può permettere di perdere la Pennsylvania", è l'analisi della Cnn. Attualmente Trump è in testa del 2,5% nello stato, notando come la vittoria di Trump in Georgia limita sensibilmente il "path", il cammino della democratica verso la Casa Bianca, mentre la mappa mostra un netto vantaggio del tycoon.

donald trump 2

New York Times: “Trump ha 93% chance di vittoria”

Donald Trump ha al momento il 93% di chance di vincere le elezioni presidenziali, con il dato che è costantemente aumentato man mano che avanzava lo spoglio e arrivavano i risultati di Stati chiave come Georgia e North Carolina. E' quanto evidenzia il New York Times, secondo cui, a spoglio concluso, il candidato repubblicano potrebbe conquistare 302 grandi elettori, 32 in più dei 270 a cui è fissato il quorum per la vittoria.

sostenitori di kamala harris

Musk: “L'America è una nazione di costruttori. Presto sarete liberi di costruire"

“L'America è una nazione di costruttori. Presto sarete liberi di costruire". Così il ceo di Tesla e Space X e sostenitore di Donald Trump, Elon Musk, in un post su 'X'.

Trump lascia Mar-a-Lago, “parlerà ai suoi sostenitori”

Donald Trump ha lasciato a Mar-a-Lago in direzione del convention center di Palm Beach, dove è atteso parlare ai suoi sostenitori. Lo riportano i media americani.

Fox, i repubblicani prendono il controllo del Senato Usa

I repubblicani vincono il controllo del Senato Usa, secondo le proiezioni di Fox.

DONALD TRUMP VOTA INSIEME ALLA MOGLIE MELANIA - FOTO LAPRESSE donald trump reading pennsylvania foto lapresse DONALD TRUMP - MEME BY VUKIC donald trump donald trump.

LARRY SABATO PREVEDE LA VITTORIA DI KAMALA HARRIS

ultimo comizio di kamala harris prima delle elezioni philadelphia foto lapresse1