ARRIVIAMO, MA LETTA-MENTE – ENRICHETTO E IL SUO STAFF GIRERANNO L’ITALIA A 50 ALL’ORA SU UN MINIBUS ELETTRICO DA 10 POSTI – IL PROBLEMA SARÀ TROVARE LE COLONNINE ELETTRICHE DOVE RICARICARE IL MEZZO: AL NAZARENO HANNO GIA' PRESO IN MANO LO STRADARIO E STANNO CALCOLANDO CON PRECISIONE GLI SPOSTAMENTI PER NON RIMANERE CON LE BATTERIE SCARICHE E IL CULO PER TERRA - VIDEO

Strade statali (no autostrada), velocità di 50-60 Km/h, ma soprattutto la mappa delle tappe del pullmino bianco elettrico con la scritta "Scegli!" e il logo del Pd-Italia democratica e progressista, è un difficile intreccio tra esigenze di campagna elettorale e colonnine di ricarica.

Quando Enrico Letta salirà a bordo il 9 settembre a Brescia - piazza del Mercato, ore 18 - per un tour simile a quello di Romano Prodi nelle elezioni del 1995-'96 (replay nel 2006) e poi di Walter Vetroni nel 2008, si fermerà appena 57 chilometri dopo: a Bergamo. Dove la manifestazione politica è stata prevista per le 21.

Mai come in questo caso il programma sull'energia alternativa e la mobilità sostenibile è "vissuto" sulla pelle del leader. Se infatti ci fossero le 100 mila colonnine e i 30 mila punti di ricarica rapida previsti dal programma del Pd, il percorso a emissioni zero sarebbe un'altra cosa. Invece in un diario di viaggio sarà proprio il segretario dem ad appuntare cosa è che non funziona e quali sono gli inciampi per una mobilità sostenibile e ecocompatibile.

Il mini bus lettiano vuole percorrere tutt' Italia fino alla vigilia delle elezioni del 25 settembre. Intanto al Nazareno sono alle prese con le simulazioni: quante tappe in giorno, dove ci sono i distributori aperti. Va detto che non bastano le semplici colonnine, ma erogatori più potenti, per via della stazza. Il pullmino infatti era omologato per 16-20 posti. Ma è stato riallestito: all'interno un paio di tavolini per lavorare. Il risultato è che i posti sono diventati una decina. E il minibus elettrico si muoverà in carovana con altre due auto elettriche al seguito.

Percorso studiato al dettaglio, in base all'autonomia chilometrica. Da incastrare anche gli orari delle manifestazioni. La stella polare è: «Fare i conti con i tempi dilatati e accorciare le tappe». Il messaggio politico è: se vogliamo una mobilità sostenibile allora diamoci da fare. E qui, Letta ci tiene a sottolineare che il Pd tra le sue proposte ha un chiaro riferimento all'uso dei fondi del Pnrr per accelerare appunto su ricariche ma anche sullo sviluppo di tecnologie per lo stoccaggio dell'energia elettrica entro il 2027 lungo le autostrade e le reti viarie.

Tornando al pullmino, la mappa delle prossime tappe è in fase di elaborazione, data la difficoltà delle ricariche. Ma si procederà con distanze brevi, tipo da Bergamo direttrice nord est, Pavia e Piacenza Nord Ovest per arrivare a Vicenza nella settimana successiva. Altra avvertenza: no al viaggio di domenica, perché la ricarica si complica. Una sfida alla quale il segretario non ha voluto rinunciare, perché la svolta verde è necessaria.

