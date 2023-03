13 mar 2023 14:09

È IN ARRIVO UNA BELLA ROGNA PER LA MELONI: LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA – CARLO NORDIO VUOLE LIMITARE L’USO DELLA CARCERAZIONE PREVENTIVA, FACENDO DECIDERE NON PIÙ UN GIUDICE MONOCATRICO MA UN COLLEGIO – UNA PROPOSTA APPOGGIATA DA FORZA ITALIA E DAL TERZO POLO (CHE SPERA DI CREARE UNA CREPA NELLA MAGGIORANZA PER POI INSERIRSI) MA NON DA FRATELLI D'ITALIA, CHE VUOLE EVITARE UNO SCONTRO CON I MAGISTRATI – MERCOLEDÌ ARRIVANO IN AULA LE MOZIONI E...