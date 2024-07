ASPETTANDO LA ‘’SORPRESA DI OTTOBRE’’ - PER JOE BIDEN LA PACE TRA ISRAELE E HAMAS POTREBBE ESSERE L'UNICO MODO PER CAMBIARE UNA SITUAZIONE CHE VEDE IL VANTAGGIO DI TRUMP COSTANTEMENTE COMPRESO TRA 1 E 4 PUNTI – LA FINE DELLA GUERRA IN MEDIO ORIENTE, GESTITA BENE, RAPPRESENTEREBBE UNA SPINTA DECISIVA PER LA SUA CAMPAGNA IN DIFFICOLTÀ (IN VANTAGGIO SOLO IN UNO DEGLI ULTIMI 13 SONDAGGI IMPORTANTI) - TUTTAVIA, CON NETANYAHU CHE TIFA TRUMP, ANZICHÉ UN CESSATE IL FUOCO POTREBBE SCOPPIARE UN SECONDO FRONTE IN LIBANO. E UN AUMENTO DEL CAOS GEOPOLITICO POTREBBE ESSERE IL COLPO DI GRAZIA PER BIDEN…

Traduzione dell'articolo di Douglas E. Schoen per "The Hill"

DISCORSO ALLA NAZIONE DI JOE BIDEN DOPO L ATTENTATO A DONALD TRUMP

Resta da vedere se il presidente Biden rimarrà o meno il candidato dei democratici alla presidenza, tra le crescenti richieste di sostituirlo in cima alla lista. Ma al momento, la corsa è congelata.

In effetti, il vantaggio di Donald Trump nei sondaggi nazionali, ora fermo a 3 punti (47 percento contro 44 percento) secondo la media dei sondaggi RealClearPolitics , è rimasto notevolmente costante per mesi. Ciò è vero anche dopo la disastrosa performance di Biden nel dibattito e il malcontento che ha generato tra i democratici.

DONALD TRUMP CON IL PUGNO CHIUSO DOPO L ATTENTATO - BUTLER, PENNSYLVANIA

Da novembre scorso, la corsa è rimasta ostinatamente incerta, con il vantaggio di Trump su Biden costantemente compreso tra 1 e 4 punti, secondo le medie mobili di RealClearPolitics.

Inoltre, anche se la vicepresidente Kamala Harris dovesse sostituire Biden, i sondaggi mostrano che non ci sarebbe alcun movimento significativo. Il vantaggio di Trump su Harris , che si attesta a 3 punti (48 percento contro 45 percento), è identico al vantaggio dell'ex presidente su Biden.

trump biden

In altre parole, il dibattito (e gli ultimi 18 mesi di campagna elettorale) hanno fatto ben poco per modificare i sondaggi nazionali in una corsa che è francamente bloccata, quasi interamente a causa del fatto che sia Biden che Trump sono molto noti e il nostro Paese è straordinariamente polarizzato.

Cosa potrebbe allora causare un decisivo cambiamento a favore di Biden o Trump? Semplicemente, la risposta è un evento esterno. O, come è altrimenti noto, una sorpresa di ottobre.

netanyahu biden

A tal fine, dato che i punti di forza e di debolezza di Biden e Trump sono noti agli elettori, è più probabile che una vera e propria sorpresa di ottobre si presenti sotto forma di uno sviluppo della politica estera che o aiuta o danneggia drasticamente Biden.

Per Biden, questo potrebbe essere l'unico modo per cambiare una situazione che lo vede in vantaggio solo in uno degli ultimi 13 sondaggi importanti .

Biden sembra riconoscere che una sorpresa di ottobre, gestita bene, sarebbe decisiva. Durante la conferenza stampa di giovedì che ha concluso il vertice della NATO, ha dedicato gran parte del tempo alla politica estera, preparando una svolta in Asia, Europa o Medio Oriente.

kamala harris joe biden

In particolare, la guerra tra Israele e Hamas potrebbe finire, potenzialmente anche come parte di un più ampio accordo di pace regionale tra Israele e Arabia Saudita. Ciò sarebbe considerevolmente più monumentale di quando Trump orchestrò gli Accordi di Abramo negli ultimi giorni prima delle elezioni del 2020.

Come riportato mercoledì dal Washington Post , sembra esserci una svolta per un cessate il fuoco temporaneo a Gaza che potrebbe diventare permanente. Sebbene ciò non sia una garanzia, se Biden riuscisse a garantire una fine ai combattimenti che sono durati fino all'autunno, ciò rappresenterebbe una spinta significativa per la sua campagna in difficoltà.

rinco meme by emiliano carli il giornalone la stampa

Tuttavia, gli eventi potrebbero andare diversamente. La guerra potrebbe intensificarsi con lo scoppio di un vero secondo fronte in Libano, dati i ripetuti attacchi di Hezbollah a Israele. Se scoppiasse una guerra su vasta scala, in particolare se l'Iran intervenisse per conto di Hezbollah, gli Stati Uniti potrebbero essere trascinati in un conflitto diretto con l'Iran e in una guerra significativa in Medio Oriente, di cui Biden sarebbe ritenuto responsabile.

Allo stesso tempo, gli eventi in Asia potrebbero rapidamente sfuggire al controllo se la Cina o addirittura la Corea del Nord pensassero che incontrerebbero meno resistenza a un'invasione di Taiwan o della Corea del Sud, rispettivamente, con un Biden indebolito rispetto a Trump.

i meme sul confronto tv tra biden e trump 5

Tutto questo per dire che se ci sarà una grande crisi geopolitica, Biden avrà un ruolo sproporzionato. Se sarà all'altezza della situazione, ciò contribuirà a risolvere le preoccupazioni sulla sua forma fisica più di qualsiasi conferenza stampa o comizio elettorale.

Al contrario, se gli americani ritengono che la debolezza percepita di Biden abbia portato ad un aumento del caos geopolitico, potrebbe essere il colpo di grazia per la sua campagna.

La prima significativa "sorpresa di ottobre" che ricordo risale a più di sei decenni fa. Nell'ottobre del 1962, l'ex presidente John F. Kennedy evitò per un pelo quello che avrebbe potuto essere un olocausto nucleare, disinnescando la crisi missilistica cubana, dando ai democratici slancio in vista delle elezioni di medio termine di quell'anno.

CECCHINI DEL SECRET SERVICE

Tuttavia, è spesso difficile dire se una sorpresa di ottobre sia davvero un “punto di svolta”. Di solito non è chiaro come reagiranno gli elettori, indipendentemente dall’evento.

In particolare, le elezioni del 2016 e del 2020 hanno visto verificarsi eventi che avrebbero potuto essere considerati delle decisive sorprese di ottobre, ma si ritiene che solo uno abbia influenzato l'esito delle elezioni.

Nell'ottobre 2016 si verificarono due eventi epocali a distanza di pochi giorni: la pubblicazione del famigerato nastro di Access Hollywood con l'ex presidente Donald Trump e, alla fine del mese ( 11 giorni prima delle elezioni ), l'allora direttore dell'FBI James Comey informò il Congresso che l'FBI stava nuovamente indagando sull'uso di un server di posta elettronica privato da parte di Hillary Clinton.

JOE BIDEN

Come ha notato FiveThirtyEight poco dopo le elezioni del 2016, immediatamente prima della Comey Letter, Clinton aveva un considerevole vantaggio di 6 punti su Trump. Nel giro di una settimana dalla sua pubblicazione, il suo vantaggio si era dimezzato. Nello "stato medio in bilico", il vantaggio di Clinton è sceso da circa 5 punti a meno di 2 punti nello stesso periodo.

Allo stesso tempo, il nastro di Access Hollywood, che si pensava sarebbe stata la sorpresa decisiva, è stato relegato in secondo piano.

i meme sul confronto tv tra biden e trump 7

Allo stesso modo, nel 2020, la campagna di Trump sperava sicuramente che le rivelazioni sul computer portatile di Hunter Biden avrebbero rappresentato lo shock decisivo quando la storia è emersa quell'ottobre, ma alla fine non ha fatto alcuna differenza.

Per come stanno le cose in questo momento, Trump è il chiaro favorito. Anche se i sondaggi nazionali mostrano una corsa che si è mossa poco, i sondaggi degli stati indecisi sottolineano questa conclusione.

meme su joe biden

Eppure mancano quasi quattro mesi prima che gli americani si rechino alle urne, un lasso di tempo immenso in politica.

Sebbene non vi sia alcuna garanzia che ci sarà una sorpresa di ottobre, la storia ha dimostrato che negli ultimi mesi di una campagna presidenziale il potere dei candidati in carica di plasmare la percezione di se stessi, la loro capacità di gestire eventi significativi e, in ultima analisi, l'opinione pubblica americana non possono essere minimizzati o ignorati.

trump vs biden - sondaggi kamala harris joe biden thomas matthew crooks l attentatore di donald trump joe biden con kamala harris festa del 4 luglio i meme sul confronto tv tra biden e trump 1 PRIMA PAGINA DI LIBERATION SULL ATTENTATO A DONALD TRUMP