ATTENZIONE AL COLPO A SORPRESA SUL COLLE - SEGNATEVI LE PAROLE DI RENZI: "SETTE ANNI FA, QUANDO SCEGLIEMMO MATTARELLA, LA MAGGIORANZA PARLAMENTARE FU DIVERSA DALLA MAGGIORANZA PRESIDENZIALE: IL QUIRINALE FA SEMPRE STORIA A SÉ…INSERIRE DRAGHI NEL CALDERONE DEI NOMI PER IL QUIRINALE SERVE SOLO A GETTARE FUMOGENI. LASCIAMO CHE FINO AL 24 GENNAIO SI OCCUPI DI PNRR E RIPRESA ECONOMICA. POI..."

RENZI MATTARELLA 3

(ANSA) - "Nel 2015 scegliemmo Mattarella e non tutta la maggioranza di governo fu d'accordo: alcuni partiti erano scettici o contrari. Oggi possiamo dire che aver individuato Sergio Mattarella è stato un bene per l'Italia. Ma sette anni fa la maggioranza parlamentare fu diversa dalla maggioranza presidenziale: il Quirinale fa sempre storia a sè". Così, in un'intervista a La Repubblica, il leader di Italia Viva Matteo Renzi. "Io penso che Draghi sarebbe un ottimo presidente della Repubblica come penso che sia un ottimo premier", aggiunge Renzi che suggerisce di "abbassare i toni".

RENZI MATTARELLA

"Questa discussione - dice - va ripresa il 10 gennaio, non prima". Per Renzi, "inserire Draghi nel calderone dei nomi oggi serve solo a gettare fumogeni. Fino al 24 gennaio lasciamo che Draghi si occupi di terza dose, di Pnrr, di ripresa economica. Poi tutti insieme sceglieremo l'inquilino migliore per il Colle. Parlarne oggi - afferma - è come discutere dello scudetto ad agosto. Io non partecipo al fantamercato, mi concentro sulle vere priorità".

draghi mattarella renzi partita di poker