AU REVOIR, MICHEL BARNIER – IL PREMIER FRANCESE PRENDE LA PAROLA PER IL SUO ULTIMO DISCORSO IN PARLAMENTO PRIMA DELLA SFIDUCIA, E SI COMMUOVE PER L’APPLAUSO DELLA COALIZIONE CHE LO SOSTIENE – MACRON VUOLE NOMINARE IL SUCCESSORE IN 24 ORE: MA CHI LO SOSTERRÀ? IL TOYBOY DELL’ELISEO VUOLE CONVINCERE I SOCIALISTI A PARTECIPARE A UN GOVERNO DI LARGHE INTESE – MARINE LE PEN: “È LA FINE DI UN GOVERNO EFFIMERO” (NATO SOLO GRAZIE ALLA SUA ASTENSIONE…)

MEDIA, MACRON VUOLE NOMINARE UN NUOVO PREMIER IN 24 ORE

emmanuel macron Michel Barnier - foto lapresse

(ANSA) - Di ritorno questa sera dalla visita di stato di 3 giorni in Arabia Saudita, il presidente francese Emmanuel Macron intende nominare il successore di Michel Barnier, che sta per essere sfiduciato in Parlamento, nelle prossime ore. Secondo BFM TV, il presidente ha cominciato le consultazioni da Ryad con i suoi fedelissimi e le prosegue dall'aereo presidenziale. La sua priorità, dicono stretti collaboratori citati da BFM, è "non apparire senza un governo davanti a Trump, che sarà a Parigi nel weekend per la riapertura di Notre-Dame". "E' una questione di credibilità per la Francia", aggiunge la fonte.

Bruno Retailleau Michel Barnier - foto lapresse

PRENDE LA PAROLA BARNIER, LA COALIZIONE DI GOVERNO LO APPLAUDE

(ANSA) - Un applauso lungo oltre un minuto di tutti i deputati della coalizione di governo, in piedi, ha accolto l'arrivo del premier Michel Barnier alla tribuna del Parlamento per prendere la parola in vista della votazione sulla sfiducia. "Sono commosso", sono state le prime parole di Barnier in quello che potrebbe essere il suo ultimo discorso da premier.

LE PEN AI DEPUTATI, 'È LA FINE DI UN GOVERNO EFFIMERO'

Michel Barnier

(ANSA) - Tra le urla e i fischi dei deputati, in una seduta inedita ed estremamente movimentata per la discussione delle mozioni di sfiducia, Marine Le Pen ha preso la parola in Assemblée Nationale proclamando: "Eccoci al momento della verità, che mette fine ad un governo effimero".

Prima di lei, aveva preso la parola, proveniente dall'estremità opposta dell'emiciclo, il deputati de La France Insoumise, Eric Coquerel, che aveva concluso il suo intervento - anche lui fra le grida di approvazione e di contestazione dei parlamentari - con le parole: "Michel Barnier cadrà nel disonore"

marine le pen - meme by carli

E' nei suoi ranghi - ha detto la Le Pen - che l'intransigenza, il settarismo e il dogmatismo hanno proibito al primo ministro ogni minima concessione che avrebbe evitato questa conclusione". Per rinunciare a sfiduciare Barnier, Marine Le Pen chiedeva, fra l'altro, l'indicizzazione totale delle pensioni dei francesi all'inflazione, una richiesta che il governo ha rifiutato.

Michel Barnier MARINE LE PEN VOTA CON JEAN LUC MELENCHON CONTRO BARNIER - VIGNETTA BY ELLEKAPPA