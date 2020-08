AVANTI UN ALTRO - POSITIVA AL COVID E IN GRAVI CONDIZIONI L'EX PREMIER UCRAINA YULIA TYMOSHENKO, LEADER DELLA RIVOLUZIONE ARANCIONE DEL 2004 - E’ STATA PREMIER E POI IN CARCERE PER TRE ANNI CON L’ACCUSA DI ABUSO DI POTERE…

Yulia Tymoshenko con sua figlia prima di parlare a Independence Square

Da “la Stampa”

L'ex premier ucraina Yulia Tymoshenko, leader della Rivoluzione arancione del 2004, ha contratto il coronavirus ed è in condizioni gravi, con febbre a 39. Lo ha annunciato la sua portavoce, Marina Soroka, senza precisare se la politica sia ricoverata in ospedale. Tymoshenko ha catturato l'attenzione mondiale per i discorsi davanti alle folle di manifestanti nel 2004 nei cortei che portarono a ripetere le contestate elezioni presidenziali, un passo che sembrò poter segnare l'inizio del definitivo distacco del Paese dall'ingombrante influenza russa

Yulia Timoshenko subito dopo la scarcerazion

. Dopo che Viktor Yushchenko vinse quelle elezioni, Tymoshenko diventò premier, ma fu rimossa nel mezzo di litigi interni, per poi ritornare in carica. Sotto il presidente successivo, Viktor Yanukovych, fu messa in carcere per tre anni con l'accusa di abuso di potere. Si è candidata di nuovo alle presidenziali nel 2019, ma senza ottenere voti sufficienti. La sua portavoce sottolinea che «è grave, ma sta combattendo».