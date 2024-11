AVVERTITE I TRUMPIANI DE’ NOANTRI: CON DONALD TRUMP ALLA CASA BIANCA SARANNO DAZI AMARI! - LA COMMISSIONE EUROPEA TAGLIA LA STIMA DI CRESCITA DEL PIL PER L’ITALIA: SOLO +0,7% NEL 2024 (LA STIMA OTTIMISTICA DEL GOVERNO E' + 1%) - PAOLO GENTILONI: "L'ECONOMIA ITALIANA È TRA LE PIÙ ESPOSTE AI DAZI AMERICANI" - LE MISURE PROTEZIONISTICHE CHE HA IN MENTE TRUMP PESEREBBERO SULL'EUROPA VISTO CHE, NEL 2023, IL COMMERCIO TRA UE E STATI UNITI HA RAGGIUNTO LA CIFRA DI...

Estratto dell'articolo di Claudio Tito per “La Stampa”

Osho su Gentiloni e Trump

«Crescita modesta» in Europa per quest’anno e per il prossimo. Anche per l’Italia c’è un taglio alle prospettive di aumento del Pil. Ormai lontane dalle stime contenute nell’ultima manovra economica.

Nelle previsioni della a Commissione europea, infatti, il nostro Paese crescerà solo dello 0,7 per cento nel 2024 (la precedente stima assegnava un +0,9), dell’1 nel 2025 e dell’1,2 nel 2026. Il governo invece aveva scommesso ora sulla cifra tonda. E in base ai dati del terzo trimestre (crescita zero per noi) non è escluso che anche questo obiettivo possa essere ulteriormente limato.

Il problema si concentrerà sul deficit che a causa dell’eredità del Superbonus si attesterà al 3,8 per cento e si contrarrà negli anni successivi. Ma l’esecutivo europeo non appare preoccupato al momento di questa dinamica e il prossimo 26 novembre darà il via libera alla manovra e al percorso di rientro dal deficit. [...]

SALVINI TRUMP

La situazione complessiva, dunque resta delicata. Due dati sono confortanti: il tasso di disoccupazione dovrebbe calare in Italia al 6,2 per cento per risalire al 7,7 nei prossimi dodici mesi (In Europa al 5,9, minimo storico). E l’inflazione all’1,1 e poi all’1,9 nel 2024. [...]

E poi ci sono i possibili dazi imposti dall’amministrazione Usa che peserebbero «altamente » nell’Ue. Un fattore questo che davvero sta allarmando l’Unione. «Il rapporto commerciale tra Usa e Europa – ha sottolineato Gentiloni - è uno dei più grandi e strategicamente significativi al mondo.

DONALD TRUMP - GIORGIA MELONI - ILLUSTRAZIONE FINANCIAL TIMES

Nell’ultimo decennio è più che raddoppiato. Nel 2023, il commercio di beni (importazioni ed esportazioni) ha raggiunto circa 850 miliardi di euro e il commercio di servizi ha aggiunto 650 miliardi di euro». E dunque una eventuale «svolta protezionistica americana sarebbe estremamente dannosa per entrambe le economie».

La nuova Commissione von der Leyen cercherà di intrattenere rapporti positivi con la Casa Bianca ma è anche «pronta a difendere i propri interessi». E il commissario all’Economia ha ricordato che «i due paesi con un surplus commerciale più elevato nei confronti degli Usa sono Germania e Italia». [...]

GIORGIA MELONI AL CONSIGLIO EUROPEO INFORMALE DI BUDAPEST - FOTO LAPRESSE MELONI TRUMP 1 MELONI TRUMP

TRUMP GENTILONI MACRON matteo salvini con la mascherina pro trump 3 paolo gentiloni al telefono con trump