AVVISO AI NAVIGATI - I DEM INIZIANO A PRENDERE LE DISTANZE DA CONTE: “PENSARE CHE IL VOTO REGIONALE NON ABBIA ALCUN RIVERBERO SUL GOVERNO NAZIONALE CREDO SIA UN ATTEGGIAMENTO IRRESPONSABILE” - LA GRILLINA LARICCHIA, CANDIDATA M5S IN PUGLIA, RISPEDISCE A “GIUSEPPI” L’INVITO AD ALLEARSI CON IL PD: “PIÙ IMPORTANTI DEI MIEI VANTAGGI PERSONALI O DI CONTE, CI SONO GLI INTERESSI DEI CITTADINI” - CRIMI: “ALLEANZE SOLO SE CI SONO LE CONDIZIONI”

PD PUGLIA, DA REGIONALI RIVERBERO SU GOVERNO NAZIONALE

(ANSA) - "Pensare che il voto regionale non abbia alcun riverbero sul governo nazionale credo sia un atteggiamento irresponsabile": lo ha detto Marco Lacarra, segretario regionale del Pd Puglia, a margine di una conferenza stampa per presentare le liste del Pd alle regionali. "E' evidente - ha aggiunto - che non è nella mia disponibilità far cadere un governo. E' evidente che il mio ruolo è quello di segretario regionale, ma sono un dirigente politico e deputato e credo di avere il diritto di esprimere delle valutazioni politiche".

LARICCHIA(M5S),INTERESSI PUGLIA PIÙ RILEVANTI DI CONTE

(ANSA) - "Più importanti dei miei vantaggi personali (mi hanno promesso poltrone certe, prestigio assicurato) o di Giuseppe Conte (una maggioranza parlamentare teoricamente più rinsaldata), ci sono gli interessi dei pugliesi". Lo scrive su Fb la candidata del M5S alla presidenza della Regione Puglia, dopo una intervista del premier che invita il M5S a un accordo col Pd in Puglia e Marche. Laricchia immagina che "l'intervista sia stata distorta" perché contraddice "i contenuti di un dialogo cordiale, intelligente, profondo, che ho avuto pochi giorni fa con Conte".

M5S-PD: CRIMI, ALLEANZE SOLO SE CI SONO CONDIZIONI

(ANSA) - "La costruzione di alleanza basate sui programmi, sugli obiettivi comuni, ancor prima delle persone, è un valore aggiunto, in quanto il risultato di un percorso comune, in cui i contenuti vengono prima del contenitore. Ma va fatto solo dove ci sono le condizioni". Lo afferma ad Affaritaliani.it il capo politico del M5s, Vito Crimi commentando le parole del premier Conte secondo il quale "in Puglia e nelle Marche la maggioranza divisa è un'occasione sprecata".