AVVISO AI NAVIGATI: IL NUOVO CAPO DELLA PROCURA DI MILANO POTREBBE ESSERE UN "PAPA STRANIERO" - TRA I NOMI CHE CIRCOLANO C'È L'ATTUALE PROCURATORE DI NAPOLI, GIOVANNI MELILLO, CHE GIÀ SI ERA CANDIDATO CINQUE ANNI FA QUANDO FU SCELTO GRECO - IN GIOCO ANCHE IL PROCURATORE DI BOLOGNA, GIUSEPPE "JIMMY" AMATO, NICOLA GRATTERI E IL PROCURATORE GENERALE DI FIRENZE, MARCELLO VIOLA (CHE HA IN PIEDI PERÒ IL RICORSO ALLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA GUIDA DELLA PROCURA DI ROMA)

Estratto dell'articolo di Luca De Vito e Giuliano Foschini per “la Repubblica”

[…] Il nuovo capo della Procura di Milano sarà probabilmente un "papa straniero". […] I termini per la presentazione delle domande alla successione di Francesco Greco scadranno domani. […] i nomi che circolano più insistentemente sono i nomi dell'attuale procuratore di Napoli, Giovanni Melillo, che già si era candidato cinque anni fa quando fu scelto Greco. Il procuratore di Bologna, Giuseppe "Jimmy" Amato.

Sicuramente presenterà domanda il procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri. E potrebbe concorrere anche il procuratore generale di Firenze, Marcello Viola, che ha in piedi però il ricorso alla giustizia amministrativa per la guida della procura di Roma, oggi guidata da Michele Prestipino. […] il procuratore capo di Lecce, Leonardo Leone de Castris. Resta comunque in piedi la soluzione interna, con il procuratore aggiunto Maurizio Romanelli, a capo del dipartimento reati contro la pubblica amministrazione. […]

[…] Ci sono però nodi che andranno sciolti […] sul caso Storari. La contromossa del pm, di fronte al Csm, è una memoria destinata ai consiglieri in queste ore, la difesa con cui ricostruirà i fatti della scorsa primavera provando a spiegare il perché della consegna dei verbali di Amara a Davigo. […] deve rispondere di tre accuse: la fuga di notizie, l'aver consegnato i verbali a Davigo e il non essersi astenuto dall'indagine sulla fuga di notizie dopo che il giornalista del Fatto Quotidiano, Antonio Massari, aveva denunciato ai pm milanesi di aver ricevuto in forma anonima i verbali e l'aver contestato le scelte del suo capo informalmente con un membro del Csm.

Difesa, quella di Storari, a cui si aggiungerà anche l'elenco di adesioni all'appello in sua solidarietà, nato dai pm milanesi con il sostegno di Alberto Nobili: in totale la raccolta ha superato quota 200 firme, tra sostituti milanesi, magistrati del distretto e sottoscrizioni di giudici e pm arrivate da fuori. Nella vicenda Storari è entrato poi un ulteriore elemento, portato dal procuratore aggiunto Alberto Nobili […] ha raccontato di aver saputo da Storari che fosse pronta una misura cautelare per Amara (e i suoi amici Armanna e Calafiore) per calunnia. Storari quindi non credeva al racconto di Amara. Davigo lo sapeva? E se così fosse, perché ha veicolato a mezzo Csm dichiarazioni di quello che il pm riteneva un calunniatore? […]

