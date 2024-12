IL BACIO APPASSIONATO TRA GIORGIA MELONI E ELON MUSK? “NESSUNO HA CREDUTO FOSSE VERO, MA NON TUTTI HANNO CREDUTO CHE FOSSE FALSO” – MASSIMO GRAMELLINI E IL VIDEO CON L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE DELLA LIMONATA TRA LA PREMIER E IL MILIARDARIO KETAMINICO: “L’INCERTEZZA CI STA PORTANDO A CREDERE UN PO’ A TUTTO. NON A CREDERCI COMPLETAMENTE, MA A CREDERCI SUBITO, PERCHÉ NON C’È PIÙ TEMPO PER VERIFICARE. IN QUESTO MECCANISMO GOVERNATO DALLA FRETTA, PERSINO L’IDEA CHE MUSK E MELONI STIANO INSIEME DIVENTA UN’IPOTESI, SE NON CREDIBILE, QUANTOMENO PERCORRIBILE…” - VIDEO

Ragazzi, se questa fa presa sull'uomo più ricco del mondo e mezzo padrone del governo USA, ci mettiamo a posto! Poi dicevano che era una rospa ... E invece era una principessa! ????pic.twitter.com/fE7VruO88z — Massimo Montanari (@M25016096) December 8, 2024

Estratto dell’articolo di Massimo Gramellini per il “Corriere della Sera”

IL VIDEO DEL BACIO TRA ELON MUSK E GIORGIA MELONI REALIZZATO CON L INTELLIGENZA ARTIFICIALE 2

Quando su milioni di telefoni è apparso il video che immortala Elon Musk, a Parigi per l’inaugurazione di Notre-Dame, mentre si volta di scatto e bacia appassionatamente Giorgia Meloni, nessuno ha creduto che fosse vero. Ma non tutti hanno creduto che fosse falso.

«Quasi certamente Intelligenza Artificiale», ha commentato un utente, e in quel «quasi» c’è la condizione dell’uomo contemporaneo, alle prese con qualcosa che lo incuriosisce, lo inquieta e lo sovrasta.

La vulgata comune sostiene che l’incertezza ci porterà a diffidare di tutto (il che, entro certi limiti, non sarebbe neanche un male). A me invece sembra che ci stia portando a credere un po’ a tutto. Non a crederci completamente, ma a crederci subito, perché non c’è più tempo per verificare.

DONALD TRUMP ELON MUSK E GIORGIA MELONI A PARIGI PER L INAUGURAZIONE DI NOTRE DAME

In questo meccanismo governato dalla fretta, persino l’idea che Musk e Meloni stiano insieme e abbiano deciso di uscire dalla clandestinità proprio durante un ricevimento all’Eliseo perde la sua palese improbabilità e diventa un’ipotesi, se non credibile, quantomeno percorribile, ma soprattutto immediatamente commentabile. Abbiamo creato un’altra arma devastante in grado di manipolare l’opinione pubblica e rovinare la vita ai più fragili. La speranza è che, come tutto il resto, venga rapidamente a noia.

