BAFFINO ALLA PECHINESE - PERSINO ORA CHE LA CINA PUNTELLA PUTIN, SFIDA L’OCCIDENTE E MINACCIA TAIWAN, MASSIMO D’ALEMA RIESCE A TROVARE PAROLE DI MIELE PER IL REGIME DI XI JINPING: “LA CINA CONTRIBUISCE ALL’ORDINE MONDIALE E IL SUO SVILUPPO OFFRE UNA PROSPETTIVA ALLE NUOVE GENERAZIONI. L'ESPERIENZA CINESE NELLA LOTTA ALLA POVERTA’ E ALLA FAME DOVREBBE ESSERE STUDIATA DAI PAESI IN VIA DI SVILUPPO…” - E LA SUA INTERVISTA VIENE RITWITTATA DALL'ACCOUNT DELL'AMBASCIATA CINESE IN ITALIA - VIDEO!

Negli ultimi dieci anni, la Cina ha raggiunto l’obiettivo della costruzione di una società moderatamente prospera in tutti gli aspetti, iniziando un nuovo percorso verso la costruzione completa di un paese socialista moderno. Nel frattempo, la Cina si dedica sempre a promuovere la pace e lo sviluppo mondiali, impegnandosi a offrire proposte, intelligenza e piani cinesi per un migliore futuro condiviso dell’umanità.

Durante un’intervista concessa giorni fa al nostro corrispondente a Roma, l’ex Presidente del Consiglio italiano e presidente della Fondazione Italianieuropei Massimo D’Alema ha affermato che negli ultimi anni la Cina ha registrato importanti risultati di sviluppo nei campi dell’economia, della scienza, della tecnologia, dell’istruzione e così via, fornendo anche contributi positivi alla crescita e alla governance globali.

Durante l’intervista D’Alema ha apprezzato in particolare i risultati storici raggiunti dalla Cina nella lotta alla povertà, ritenendo che l'esperienza cinese in merito rivesta un importante significato di riferimento per i paesi in via di sviluppo che si trovino ad affrontano ancora reali problemi di povertà e fame.

La Cina è un paese antichissimo, che sta avanzando verso la modernità a grandi passi. D’Alema ha ricordato che ciò viene anche testimoniato dallo sviluppo del Paese in diversi settori.

Insistendo sulla strada del socialismo con caratteristiche cinesi, la Cina ha raggiunto risultati notevoli, e si sta sforzando per raggiungere obiettivi di sviluppo ancora più grandi. D’Alema ha detto di ritenere che il modello cinese sia stato più resistente ed efficace perché il Partito Comunista Cinese ha avuto la capacità di integrare il Marxismo e le tradizioni e realtà cinesi.

Sulla base dei successi ottenuti, la Cina sta avanzando verso l’obiettivo della grande rinascita della nazione cinese. Nell’intervista, D’Alema ha spiegato come egli comprenda questo sogno nutrito dal popolo cinese.

Attualmente il mondo si trova di fronte a diverse sfide globali che hanno a che fare con gli interessi comuni e il futuro del Pianeta, come la pandemia di Covid-19, la debole ripresa economica mondiale, i cambiamenti climatici e diverse questioni regionali. In questo caso la comunità internazionale ha più che mai bisogno di solidarietà e collaborazione. In che modo Cina ed Europa possono rafforzare la loro sinergia in merito, così da avere effetti concreti? D’Alema ha espresso il suo parere al riguardo.

A conclusione dell’intervista, D’Alema ha espresso la sua speranza che la Cina possa svolgere un ruolo ancora maggiore a favore della pace, che rappresenta un tema fondamentale per tutti i paesi e le regioni del mondo.