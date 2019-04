BALLA E TROLLA – DOPO LA TARANTELLA IN PIAZZA (VIDEO) LAURA BOLDRINI CONTINUA A FARE LA TWITTAROLA E FA TROLLARE SALVINI DA UN COLLABORATORE: “ORA È IMPEGNATA IN UN INCONTRO E NON HA VOGLIA DI RISPONDERE ALLE SUE BUFALE. MI CHIEDE DI DOMANDARLE: #MAQUANDOLAVORI”? – FORSE IL SOCIAL MEDIA MANAGER È STATO ASSUNTO DA POCO E NON SI RICORDA DI QUANDO ERA PRESIDENTE DELLA CAMERA…

Buongiorno Ministro, sono un collaboratore di Laura Boldrini, che ora è impegnata in un incontro con gli studenti e non ha tempo né voglia di stare sempre a rispondere alle sue bufale. Mi ha chiesto solo di domandarle: #MaQuandoLavori ? — laura boldrini (@lauraboldrini) 1 aprile 2019

Boldrini balla la tarantella e su Twitter #IoBalloConLaura diventa virale

Da www.repubblica.it

manifestazione antirazzista milano boldrini

Ha postato su Twitter un video in cui balla in piazza una tarantella e, in poche ore, l'hashtag #ioballoconlaura è diventato virale. L'ex presidente della Camera, Laura Boldrini, ha risposto così agli attacchi che il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, aveva rivolto dal palco di Verona, criticando la partecipazione di Boldrini al flash mob nella città veneta: "Si starà preparando per ‘Ballando con le stelle’". Poi l'attacco si è spostato su Facebook dove Salvini l’ha scitto: "Queste presunte femministe parlano tanto di diritti, dimenticando l’estremismo islamico".

boldrini salvini

Da www.adnkronos.com

Ancora scintille tra il ministro dell'Interno Matteo Salvini e l'ex presidente della Camera Laura Boldrini. Sabato il vicepremier aveva mandato la sua frecciata alla deputata di Liberi e Uguali, presente alla contromanifestazione per i diritti delle donne a Verona: "Mi dicono che balla qui fuori, si starà preparando per 'Ballando sotto le stelle'".

boldrini

Oggi il leader della Lega è tornato a parlare di Boldrini condividendo sui suoi profili social un estratto della puntata di 'Di Martedì' in cui l'ex presidente della Camera rivendicava le campagne a favore dei migranti. Nel post si legge: "La Boldrini dice: "L'immigrazione non è un problema". A lei andava bene l'invasione incontrollata... Non è un #pescedaprile!".

salvini boldrini

La risposta non si è fatta attendere. "Buongiorno Ministro, sono un collaboratore di Laura Boldrini, che ora è impegnata in un incontro con gli studenti e non ha tempo né voglia di stare sempre a rispondere alle sue bufale. Mi ha chiesto solo di domandarle: #MaQuandoLavori ?". L'hashtag rilanciato dal collaboratore è entrato ufficialmente nei trend topic di Twitter.

salvini boldrini salvini boldrini