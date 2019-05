BANANA E MELONI – GUERRA APERTA TRA BERLUSCONI E IL SUO EX MINISTRO DELLA GIOVENTÙ: LA LEADER DI FRATELLI D’ITALIA VUOLE DARE UNA SPALLATA BERLUSCONI E RIFONDARE IL CENTRODESTRA – IL PIANO BENEDETTO DA SALVINI E TOTI È SEMPRE IL SOLITO: CREARE UN CONTENITORE CHE CON IL TEMPO VADA A SOSTITUIRE IL MOVIMENTO 5 STELLE AL GOVERNO E ALLO STESSO TEMPO DECRETI LA FINE POLITICA DI SILVIO. MA CI VUOLE IL SORPASSO ALLE EUROPEE

Marco Antonellis per Dagospia

SALVINI MELONI BERLUSCONI

Ormai è guerra aperta tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi: i due che un tempo erano grandi alleati oggi se le danno di santa ragione e non passa giorno senza che se le suonino manco fossero Matteo Salvini e Luigi Di Maio.

SIAMO LA COPPIA PIU BELLA DEL MONDO BERLUSCONI E MELONI

Come quando Silvio Berlusconi l'altra sera da Bruno Vespa ha sparato a zero contro il suo ex Ministro della gioventù: "Vuole mettere in risalto il suo partito perché teme di non poter arrivare il 4 per cento. Mi ha sorpreso questo atteggiamento della Meloni che si spiega solo con una grande paura, perché sa bene che il centrodestra, se si andasse a nuove elezioni, potrà vincere solo se unito".

GIORGIA MELONI E MATTEO SALVINI BY CARLI

E ancora: "Votare Fratelli d'Italia significa che si ipotizza la possibilità futura di un governo Movimento 5 stelle e Partito democratico, un incubo per gli italiani perché sarebbe il più a sinistra della storia della Repubblica". Insomma, tra i due è guerra totale tanto che tra le fila di Fratelli d'Italia c'è persino chi ipotizza uno storico sorpasso ai danni del partito del Cavaliere alle prossime europee.

giorgia meloni

Ma le cose stanno un po' diversamente e parlare di sorpasso appare quantomeno prematuro. Anche perché chi conosce bene come stanno le cose tra i due rivela che "il rapporto ha cominciato ad incrinarsi durante le ultime consultazioni quirinalizie. Alla Meloni non è andato proprio a genio l'atteggiamento da primo della classe con Mattarella tenuto dal Cavaliere".

elisabetta gardini

Così come Berlusconi non dimentica la campagna acquista fatta negli ultimi tempi dalla romana ai danni di Forza Italia, Elisabetta Gardini in testa. Da qui all'accusa di "irriconoscente" (e chi conosce il Cav sa che è un'accusa che equivale ad un vero e proprio anatema) il passo è breve.

salvini meloni e berlusconi in conferenza stampa

In realtà, spiegano dal quartier generale di Forza Italia, le preoccupazioni di Silvio Berlusconi sono di altro tipo: secondo i big del partito azzurro Fratelli d'Italia punterebbe a lanciare dopo le Europee una vera e propria Opa su Forza Italia. Il piano e' pronto sin nei minimi dettagli già da parecchio tempo: Giorgia Meloni con il governatore della Liguria Giovanni Toti, sarebbero pronti a creare un nuovo contenitore politico che possa dialogare con Matteo Salvini e sostituirsi al Movimento 5 Stelle in chiave governativa. Anche il Capitano leghista vedrebbe di buon occhio questo progetto.

GIORGIA MELONI E GIOVANNI TOTI

Ma non Silvio Berlusconi che si vedrebbe scavalcato da un lato da Giorgia Meloni e dall'altro (ma qui non ci può fare proprio niente) da Matteo Salvini: in buona sostanza il progetto della Meloni equivarrebbe alla fine politica di Silvio Berlusconi e di Forza Italia. Ecco spiegate le accuse e contro accuse di questi giorni. Primum vivere.

GIOVANNI TOTI GIORGIA MELONI TOTI MELONI SALVINI giorgia meloni giovanni toti atreju SALVINI MELONI TOTI SALVINI MELONI BERLUSCONI