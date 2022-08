6 ago 2022 12:55

DI BATTISTA SI RIVOLTA ANCHE CONTRO GRILLO - “NON È TARDI PER DIRE: DRAGHI NON ERA GRILLINO” – IL "CHE GUEVARA DI ROMA NORD", DI RITORNO DALLA RUSSIA, LANCIA UNA FRECCIATA ALL’ELEVATO (DI TORNO) CHE IN UN VIDEO AVEVA DEFINITO IL PREMIER “GRILLINO” E AVEVA SCELTO CINGOLANI CHE ORA PIACE A SALVINI…