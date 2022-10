BEATI VOI, CHE NON AVETE UN CAZZO DA FARE - I "GRETINI" DELL'ORGANIZZAZIONE "ULTIMA GENERAZIONE" HANNO BLOCCATO PER L'ENNESSIMA VOLTA IL TRAFFICO DI ROMA PER PROTESTARE CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO - ALLE 7:45 HANNO BLOCCATO VIA SALARIA E VIALE MARCO POLO PRENDENDOSI GIUSTAMENTE GLI INSULTI DA CHI STAVA ANDANDO A LAVORARE - NESSUNO LI HA MALMENATI MA CI HA PENSATO LA DIGOS A FARLI SLOGGIARE - VIDEO

Da www.romatoday.it

attivisti bloccano roma 1

Scene già viste e che si sono ripetute anche oggi. Gli attivisti per il clima di Ultima Generazione hanno bloccato il traffico a Roma con un due blitz, uno in via Salaria e l'altro in viale Marco Polo, alla Garbatella. Una doppia protesta che ha mandato il traffico in tilt.

attivisti bloccano roma 2

Il blitz intorno alle 7:45. Il primo in via Salaria, all'altezza di via Bolognola. Qui in strada si sono sedute sei persone. In viale Marco Polo, invece, erano in otto. Gli agenti della polizia di Stato, i carabinieri le polizia locale sono intervenuti insieme al personale della Digos. Gli ambientalisti avevano già messo in atto una protesta di questo genere diverse volte in passato. Questa volta in due punti diversi.

attivisti bloccano roma 3

Le scene però sono analoghe. Seduti per terra lungo una delle complanari, hanno creato non pochi disagi ai tanti romani che erano in entrata nella capitale per raggiungere il posto di lavoro. Nei video diffusi sui social si vedono le forze dell'ordine impegnate a parlare prima con gli attivisti e poi a spostarli di lato, mentre altri manifestanti tornavano subito a risedersi per terra impedendo alle macchine di passare.

attivisti bloccano roma 6 attivisti bloccano roma 4 attivisti bloccano roma 5