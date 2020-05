27 mag 2020 14:13

BEBE' FLASH! - FIOCCO ROSA PER MARA CARFAGNA: ASPETTA UNA BIMBA! - UN NOSTRO LETTORE HA ''PIZZICATO'' LA DEPUTATA DI FORZA ITALIA IN UN NEGOZIO PRE-MAMAN - E' STATA UNA QUARANTENA GALEOTTA PER LA DOLCE A-MARA (44 ANNI) E IL SUO FIDANZATO, L'EX DEPUTATO ALESSANDRO RUBEN (53). DAGO-AUGURI!