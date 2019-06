BEPPE GRILLO SI SCATENA CON CHI DIFENDE ATLANTIA: “SE QUALCOSA VA STORTO CON UNA CONCESSIONARIA DI UN SERVIZIO PUBBLICO FONDAMENTALE DEL PAESE FATEVI I CAZZI VOSTRI, SONO QUOTATI IN BORSA. IL PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA, BOCCIA, DICE: “SERVIREBBE UNA VALUTAZIONE PIÙ A FREDDO DEL LINGUAGGIO DA USARE DI FRONTE AD UNA GRANDE SOCIETÀ SANA COME ATLANTIA” . SANA? TI DANNO IN CONCESSIONE UN PEZZO VITALE DEL PAESE E TU NON TE NE PRENDI CURA, TI RIFIUTI DI RISPONDERNE SENZA VERGOGNA…”

Beppe Grillo per www.beppegrillo.it

BEPPE GRILLO

Il presidente di Confindustria è pienamente armonizzato con le tre sigle sindacali, era necessario che il MoVimento andasse al governo perché accadesse una cosa del genere!

In sostanza CGL, CISL e UIL, insieme a Boccia, hanno formato una specie di eclissi a forza di girarci attorno. Nell’oscurità del cono d’ombra che formano questi resti della storia si minacciano tranquillamente i governi! Se qualcosa va storto con una concessionaria di un servizio pubblico fondamentale del paese fatevi i cazzi vostri, sono quotati in borsa.

fratelli benetton

Come se la stessa parola “Nazione” fosse troppo grossa: lo stato e i cittadini si devono infantozzare di fronte ai magliari multicolore, i Benetton e le grandi società quotate nel gran mercato. Parlando di grosse società, ancora di più “se quotate in borsa” un governo dovrebbe accettare passivamente che la sua concessione crolli, divida in due Genova, uccida 43 persone e distrugga pure un quartiere.

“Ok, grazie, siete fantastici, però quelli erano i nostri cittadini, quella è la nostra città e il ponte lo hanno pagato gli italiani! Adesso siete fuori!” Unica Possibile Reazione Plausibile (UPRP) Però Boccia dice che “…servirebbe una valutazione più a freddo del linguaggio da usare…” di fronte ad una grande società sana come Atlantia…Sana? Cosa significa sano oggi? Gli amici che “rappresentano” i cittadini ti danno in concessione un pezzo vitale del paese e tu non te ne prendi cura, ti rifiuti di risponderne senza vergogna. Potrebbe anche essere… l’incapacità di provare vergogna è la nuova definizione di salute (mentale) chi lo sa.

LOGO ATLANTIA

Sono morti in 43, uno in più dei poveracci che sono bloccati sulla nave di fronte a Lampedusa. Per il primo gruppo il mondo civile è contento se facciamo finta di niente, se non sbarcano quelli del secondo gruppo invece siamo dei criminali.

LA DEMOLIZIONE CONTROLLATA DEL PONTE MORANDI

Non importa a nessuno come la pensi, la vera questione è che la Sea Watch non è quotata in borsa! E’ un mondo cacotopico, uno dei sinonimi di “distopico.” Cosa significa CACOTOPICO? Che viviamo in un futuro che tradisce tutte le aspettative più rosee di un lungo e noiosamente entropico dopoguerra.

camion basko ponte morandi

Si perché noi siamo ancora nel dopoguerra, viviamo le conseguenze della crisi del ’29 e della guerra mondiale che l’ha seguita. Un’utopia alla rovescia, questa è una cosa cacotopica! Così, il nostro CacoCapitano è un eroe contro i deboli, mentre l’eternamente imberbe non riesce a trovare la concentrazione necessaria a mandare a quel paese la cachessia delle idee che sta travolgendoci. Se è un brutto sogno… svegliamoci, se siamo svegli: agiamo! C’è una terza possibilità: lasciamo fare al mondo della finanza, forse si accorgono che la Sea Watch è quotata in borsa tramite qualche altra “controllata” come sembra esserlo tutto il mondo, tranne l’Africa (forse). Pensateci: questo è uno dei paesi più evoluti della terra, mica noccioline.

QUEL CHE RESTA DEL PONTE MORANDI VISTO DAL QUARTIERE DEL CAMPASSO A GENOVA demolizione ponte morandi 8