15 apr 2024 08:27

BEPPE GRILLO SVELA LA ROSICATA DI MARIO DRAGHI QUANDO NON FU ELETTO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA NEL 2022: “GLI DISSI DEVI STARE LÌ, A PALAZZO CHIGI, PORTARCI FUORI DAI CASINI. DAL GIORNO DOPO LUI NON HA PIÙ SALUTATO NESSUNO DEI NOSTRI, NEPPURE FICO CHE ERA LA TERZA CARICA DELLO STATO” - LO SFOTTO’ A DI MAIO (“ERA IL PIÙ BRAVO DI TUTTI. ORA VIVE DENTRO A UN BIDONE DI PETROLIO”), L’ATTACCO A CINGOLANI (“L’HO SUGGERITO IO: MI AMMAZZEREI”), LA TELEFONATA DI ROMANO PRODI PER FAR ELEGGERE DRAGHI AL COLLE - NEANCHE UNA PAROLA PER CONTE...