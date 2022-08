24 ago 2022 16:07

BETTER CALL CLEMENTE: "NESSUN LEADER IN ITALIA DA' IL SUO NUMERO DI TELEFONO, IO DO IL MIO PERSONALE" - LA MOSSA ELETTORALE (DA PRIMA REPUBBLICA) DI QUEL VOLPONE DEL SINDACO DI BENEVENTO: HA LASCIATO IL PROPRIO NUMERO PRIVATO A TUTTI GLI ITALIANI, "PER ESIGENZE CHE RIGUARDANO I PROBLEMI DI NATURA ELETTORALE O PER FATTI CHE POSSO RIGUARDARE ATTIVITA' DI NATURA POLITICA. NOI SIAMO UN PARTITO A KM 0". COME FINIRÀ IL 25 SETTEMBRE? PER IL CEPPALONICO NON CI SONO DUBBI: "LETTA SI E' SUICIDATO, VINCERA' IL CENTRODESTRA"