Da “il Giornale”

La guerra in Ucraina ha fatto precipitare ancora più in basso la popolarità di Joe Biden, che raggiunge il 40%, i minimi storici dall'inizio della sua presidenza.

È quanto riporta un sondaggio pubblicano da Nbcnews che registra come sette americani su 10 abbiano poca fiducia nella capacità del presidente di gestire il conflitto.

Ed un numero ancora maggiore, otto su dieci, temono che la guerra provochi l'aumento dei prezzi energetici ed addirittura possa portare ad un coinvolgimento delle armi nucleari.

Il sondaggio, che è stato condotto tra il 18 ed il 22 marzo, quindi prima del viaggio di Biden in Europa, conferma i brutti segnali d'allarme per la Casa Bianca e i democratici a sette mesi dalle elezioni di mid term.

Il 55% degli intervistati disapprova l'operato del presidente, con solo il 40% che l'approva. L'erosione della popolarità di Biden si registra anche tra i gruppi che costituiscono la sua base elettorale: tra gli afroamericani scende dal 64% al 625, tra le donne dal 51% al 44%, tra gli ispanici dal 48% al 39%.

Ancora più bassa nel gruppo cruciale degli indipendenti, dove passa dal 36% al 32%. E Donald Trump non perde occasione per attaccare. «In soli 15 mesi, Biden è riuscito a uccidere il sogno americano», ma «l'America tornerà più grande e forte di sempre», ha affermato l'ex presidente Donald Trump in comizio a Commerce, Georgia.

Trump ha puntato il dito contro l'attuale inquilino della Casa Bianca per «l'umilante resa in Afghanistan, i prezzi del gas più alti della storia», la situazione al «confine» meridionale, i morti per Covid. Biden «non è riuscito a evitare la sciagurata invasione dell'Ucraina», ha sottolineato Trump: «Se ci fossi stato io alla Casa Bianca...». «Obama ha dato via la Crimea, io non ha dato via nulla, e ora Biden sta dando via l'intera Ucraina». «La verità è che ho corso due volte, ho vinto due volte e ho fatto molto meglio la seconda volta. E ora, potremmo doverlo rifare».

