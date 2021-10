BIDEN, BENVENUTO A ROMA – IL PRESIDENTE USA È IN RITARDO DI 45 MINUTI, SULLA TABELLA DI MARCIA. A FAR SLITTARE GLI INCONTRI IL TRAFFICO ROMANO E UN LIEVE INCIDENTE CHE HA COINVOLTO UN MEZZO DEL CORDONE PRESIDENZIALE AMERICANO TRA IL VATICANO E IL QUIRINALE - DOPO L’INCONTRO CON MATTARELLA (A CUI HA FATTO I COMPLIMENTI “PER L’OTTIMO LAVORO” DELL’ITALIA SUI VACCINI) BIDEN E’ ORA A COLLOQUIO CON DRAGHI. I DUE LEADER SI SONO SALUTATI CON UN ABBRACCIO COME DUE VECCHI AMICI…

Da corriere.it

G20 BIDEN DRAGHI E LE RISPETTIVE FIRST LADY

E’ andato avanti per circa quaranta minuti l’incontro tra le first lady Serena Draghi e Jill Biden. Le due si sono salutate calorosamente con un abbraccio, davanti al portone principale di palazzo Chigi. Domani la moglie del presidente del Consiglio italiano accompagnerà le altre first lady nella visita al Colosseo e ai Fori imperiali. È ancora in corso, invece, l’incontro tra il presidente del Consiglio e Joe Biden.

Ore 16.50 - Ultime dal colloquio tra Biden e il Papa: «Dovrei fare la comunione»

Poche battute coi giornalisti americani appostati in Vaticano prima di entrare da Draghi, in cui compagnia si trova ora il capo della Casa Bianca: non si è parlato di aborto, ha detto Biden sul suo colloquio col Papa, e anzi «Abbiamo parlato del fatto che fosse felice che sono un buon cattolico e dovrei continuare a ricevere la comunione». Il tema è molto sentito negli Usa dopo che in Texas è entrata vigore una nuova legge molto restrittiva sull’interruzione di gravidanza, la più radicale del Paese, contro la quale Biden si è schierato.

G20 BIDEN MATTARELLA

Ore 16.38 - I complimenti di Biden a Mattarella

Sull’incontro avvenuto poco fa tra i due presidenti filtrano le prime indiscrezioni: a quanto si apprende il presidente Usa si sarebbe complimentato con Mattarella per «l’ottimo lavoro» fatto dall’Italia sui vaccini.

Ore 16.30 - Biden è in ritardo: l’incidente nelle strade romane

Biden è notevolmente in ritardo sulla tabella di marcia: circa 45 minuti, alle 16.30. A far slittare gli incontri è stato il colloquio con il Papa, ma anche il traffico romano: un lieve incidente, secondo quanto è trapelato dalle forze dell’ordine, ha coinvolto un mezzo del cordone presidenziale americano tra il Vaticano e il Quirinale. Il ritardo non è stato recuperato: nell’agenda di Biden a quest’ora era già previsto l’incontro con il presidente francese Emmanuel Macron, e invece ha da poco iniziato quello col premier Draghi a Palazzo Chigi. I due leader si sono salutati con una stretta di mano e un abbraccio, e il presidente degli States ha tenuto la mano sulla spalla del presidente del Consiglio fino all’ingresso nel cortile di palazzo Chigi, dove era stato allestito il picchetto d’onore.

G20 BIDEN DRAGHI E LE RISPETTIVE FIRST LADY

Ore 16.00 - Biden a palazzo Chigi da Mario Draghi

Dopo il colloquio con papa Francesco e con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente degli Stati Uniti Biden ha raggiunto Palazzo Chigi per un incontro con Mario Draghi. I due leader, accompagnati dalle first lady — Jill Biden per mano al marito e Serena Draghi, al suo «esordio» pubblico in questo ruolo —, sono stati salutati dal picchetto d’onore dei Lancieri di Montebello nel cortile d’onore e hanno assistito all’esecuzione dei rispettivi inni nazionali.

BIDEN MATTARELLA

Ore 15.00 - L’arrivo di Biden al Quirinale

Il presidente Joe Biden è arrivato al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: è la prima volta che i due presidenti si trovano faccia a faccia. L’agenda del colloquio è fitta: si va dalla lotta ai cambiamenti climatici al contrasto alla pandemia, fino ai rapporti tra gli Usa e l’Unione Europea.

G20 BIDEN DRAGHI G20 BIDEN DRAGHI G20 BIDEN DRAGHI BIDEN MATTARELLA misure di sicurezza per il g20 a roma 5