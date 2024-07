IN TUTTI GLI STATI IN BILICO

LA REAZIONE DI JOE BIDEN ALL ATTENTATO A DONALD TRUMP - MEME BY OSHO

'I LEADER DEM SI PREPARANO AD UNA CAMPAGNA SENZA BIDEN'

(ANSA) - WASHINGTON, 18 LUG - Diverse persone vicine ai leader democratici hanno rivelato al Wall Street Journal che si stanno preparando ad una campagna elettorale "senza Joe Biden". "E' ormai una questione di quando, e non se, si ritirerà dalla corsa presidenziale", riferiscono le fonti. Non solo, alcuni leader tra i quali quello della maggioranza al Senato Chuck Schumer hanno indicato ad alcuni importanti donatori che stanno già concretamente pianificando i prossimi passi nel caso Biden decidesse di lasciare il ticket.

WSJ, PER SONDAGGI DEM BIDEN PERDEREBBE A VALANGA

video cadute biden

(ANSA) - MILWAUKEE, 18 LUG - E' stato un rapporto dettagliato compilato dai democratici, secondo cui Joe Biden perderebbe a valanga nel collegio elettorale, a lanciare campanelli d'allarme attraverso la leadership del partito portando a nuovi appelli pubblici e privati ;;affinché il presidente si ritiri. I dati, basati su sondaggi tra gli elettori realizzati dalla società democratica Blue Rose Research e visti dal Wall Street Journal, mostrano che Biden ha perso non solo tutti gli stati in bilico, ma anche che e' dietro in New Hampshire, Minnesota, New Mexico, Virginia e Maine. Biden è in vantaggio di soli 2,9 punti percentuali nel New Jersey.

JOE BIDEN

Una delle principali preoccupazioni per i democratici è il fatto che metà degli elettori, compreso il 28% di coloro che hanno sostenuto Biden nel 2020 e il 52% degli elettori indecisi, credono che i dirigenti del partito abbiano mentito sull'idoneità mentale del presidente. Il rapporto afferma che gli elettori probabilmente considereranno disonesta la difesa di Biden da parte dei democratici con un rappporto di due a uno.

GOVERNATORE DEM, PROSSIME 72 ORE CRUCIALI PER BIDEN

DISCORSO ALLA NAZIONE DI JOE BIDEN DOPO L ATTENTATO A DONALD TRUMP

(ANSA) - WASHINGTON, 18 LUG - "Le prossime 72 ore saranno cruciali per Joe Biden". Lo ha detto un governatore democratico alla Cnn. "Il presidente non può andare avanti ancora a lungo", ha detto ancora il governatore.

'BIDEN IMPEGNATO IN UN ESAME DI COSCIENZA SU RITIRO DALLA CORSA'

(ANSA) - WASHINGTON, 18 LUG - Joe Biden sta prendendo sul serio le richieste di farsi da parte come candidato presidenziale e sta facendo "un esame di coscienza". Lo riferiscono fonti informate alla Reuters. "E' impegnato in una ricerca interiore, lo so per certo", ha detto una delle fonti. "Ci sta pensando molto seriamente".

meme su joe biden

UN ALTRO DEPUTATO CHIEDE A BIDEN DI RITIRARSI, PASSI IL TESTIMONE

(ANSA) - WASHINGTON, 18 LUG - Un altro democratico della Camera ha chiesto a Joe Biden di ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianca. Si trata di Jim Costa, eletto in California dal 2005 che ha dichiararo che "per il bene del Paese, penso che sia giunto il momento che il presidente passi il testimone alla nuova generazione affinché porti avanti la sua eredità". "

NYT, 'BIDEN STA ACCETTANDO L'IDEA DI LASCIARE LA CORSA'

(ANSA) - WASHINGTON, 18 LUG - Persone vicine a Joe Biden hanno riferito al New York Times che il presidente "sta accettando la possibilità di dover lasciare la corsa". Una di queste persone ha riferito che "la realtà sta prendendo il sopravvento" e che non sarebbe una sorpresa se Biden facesse presto un annuncio sul ritiro. Tutte le persone che hanno parlato con il New York Times hanno descritto la situazione come "estremamente delicata".

rinco meme by emiliano carli il giornalone la stampa

NBC,'LO STAFF DI BIDEN SI PREPARA, SIAMO VICINI ALLA FINE'

(ANSA) - NEW YORK, 18 LUG - "Siamo vicini alla fine". Così una fonte dell'entourage politico di Joe Biden descrive con Nbc la situazione fra le richieste pressanti al presidente per lasciare e le donazioni in calo. Fra lo staff di Biden, riporta Nbc, c'è la "palpabile sensazione" che le cose siano cambiate e anche alcuni dei più agguerriti sostenitori del presidente ritengono ormai che il presidente possa farsi da parte. C'è una rassegnazione a prepararsi a quella che solo tre settimane fa sembrava un'ipotesi impensabile: il possibile ritiro di Biden.

JOE BIDEN IN MICHIGAN JOE BIDEN george clooney joe biden julia roberts barack obama trump clooney biden trump clooney biden GEORGE CLOONEY JOE BIDEN joe biden joe biden - voci sul botox joe biden barack obama joe biden barack obama kamala harris joe biden JOE BIDEN IN MICHIGAN