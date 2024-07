25 lug 2024 09:30

BIDEN, UN GRAN PRESIDENTE - IN QUATTRO ANNI HA CREATO QUASI 15 MILIONI DI NUOVI POSTI DI LAVORO - CON L'“AFFORDABLE CARE” HA RESO LE CURE SANITARIE PIU’ ACCESSIBILI ABBASSANDO I PREZZI, AD ESEMPIO, DELL'INSULINA PER I MALATI CRONICI DI DIABETE - HA SPINTO PER LA CANCELLAZIONE DEL DEBITO PER GLI STUDENTI E APPROVATO IL “SAFER COMMUNITIES ACT” CHE HA INTRODOTTO CONTROLLI RAFFORZATI PER GLI UNDER 21 CHE VOGLIONO ACQUISTARE UN'ARMA - LE INIZIATIVE, COME IL “CHIPS ACT”, PER IL RITORNO IN AMERICA DELLA PRODUZIONE E DELLA INDIPENDENZA NELLA SUPPLY CHAIN TECNOLOGICA…