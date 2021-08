BIDEN MEJO DI CONTE! IL PRESIDENTE AMERICANO HA MANDATO IL DIRETTORE DELLA CIA WILLIAM BURNS A "DIALOGARE" CON I TALEBANI. CIOÈ A IMPLORARE IL LEADER “DE FACTO” DEGLI ESTREMISTI, ABDUL GHANI BARADAR, DI PROROGARE LA SCADENZA DEL 31 AGOSTO PER IL RITIRO DELL’ESERCITO AMERICANO - OVVIAMENTE NON HA FUNZIONATO, È STATA SOLO L'ENNESIMA FIGURA DI MERDA. I TALEBANI HANNO RIPOSTO PICCHE: "NON PROLUNGHEREMO LA SCADENZA E NON PERMETTEREMO PIÙ AGLI AFGANI DI RAGGIUNGERE L'AEROPORTO" - VIDEO

Talebani, non prolungheremo la scadenza del 31 agosto

abdul ghani baradar 2

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - "Io non credo che prolungheremo la scadenza. Il 31 agosto è un piano degli Stati Uniti che hanno previsto loro. Loro hanno avuto tutte le opportunità e tutte le risorse per portare via tutte le persone che appartengono a loro. Noi non prolungheremo la scadenza" per il ritiro completo degli occidentali. Lo ha detto il portavoce della milizia islamica Zabihullah Mujahid in conferenza stampa. (ANSA).

Talebani, non permettiamo a afghani di andare in aeroporto

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - I talebani non permetteranno più ai cittadini afghani di raggiungere l'aeroporto di Kabul, le persone dovrebbero tornare a casa: lo ha detto il portavoce della milizia islamica Zabihullah Mujahid in conferenza stampa. "Abbiamo chiesto agli americani di non incoraggiare gli afghani a andarsene. Abbiamo bisogno delle loro competenze", ha affermato. (ANSA).

Il direttore della Cia, William Burns, lunedì a Kabul ha avuto un incontro segreto con il leader 'de facto' dei Talebani, Abdul Ghani Baradar. A rivelare quello che, se confermato, sarebbe l'incontro più importante tra i Talebani e l'Amministrazione Biden dalla caduta di Kabul nelle mani degli insorti, sono stati funzionari Usa a conoscenza della questione e che hanno chiesto di restare anonimi.

william burns

La decisione di Joe Biden di inviare Burns, un veterano della politica estera e il diplomatico più decorato del suo gabinetto, arriva nel mezzo di un frenetico tentativo di evacuare migliaia di persone dall'aeroporto internazionale di Kabul, definito dal presidente americano "uno dei ponti aerei più difficili nella storia".

La Cia non ha voluto commentare la notizia dell'incontro con i Talebani, ma le discussioni hanno probabilmente riguardato l'imminente scadenza del 31 agosto per l'esercito americano fissata dai nuovi 'padroni' dell'Afghanistan per concludere le operazioni di evacuazione.

