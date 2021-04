BIDEN VENDE ARMI A TAIWAN - E LA CINA INSORGE: "NON CE' SPAZIO PER I COMPROMESSI. CI OPPONIAMO A QUALSIASI FORMA DI IMPEGNO UFFICIALE CON GLI STATI UNITI. LA RIUNIFICAZIONE NAZIONALE SI FARA', SE POSSIBILE PACIFICAMENTE. NON LASCEREMO MAI CHE TAIWAN DIVENTI INDIPENDENTE..."

Dagotraduzione dal Times

L'amministrazione Biden ha in programma di efffettuare la sua prima vendita di armi a Taiwan. L'accordo, che include 40 obici semoventi, è un segnale del continuo sostegno militare degli Stati Uniti all'isola, in un periodo in cui le tensioni nello stretto che separa l'isola autogovernata dalla Cina sono in forte aumento. Pechino infatti ha inviato quasi quotidianamente aerei da guerra nella zona della difesa aerea dell'isola, avvertendo gli Stati Uniti di tenirsi alla larga.

La Cina vede l'isola come parte del suo territorio e ha promesso di riprenderla con la forza se necessario. «La questione di Taiwan riguarda gli interessi centrali della Cina», ha detto all'Associated Press Le Yucheng, vice ministro degli esteri. «Semplicemente non c'è spazio per i compromessi. La Cina si oppone fermamente a qualsiasi forma di impegno ufficiale tra Stati Uniti e Taiwan. Che sia di basso o alto livello, l'impegno ufficiale è ciò a cui ci opponiamo fermamente. Gli Stati Uniti non dovrebbero giocare la "carta Taiwan". È pericoloso. Il principio One China è la linea rossa della Cina. Nessuno dovrebbe tentare di attraversarlo».

Alla domanda se la Cina abbia un calendario per conquistare l'isola, che si è resa autonoma dalla terraferma dopo la guerra civile negli anni '40, Le ha detto: «La riunificazione nazionale della Cina è un processo storico e il corso della storia non sarà fermato da nessuno o da nessuna forza».

«Non lasceremo mai che Taiwan diventi indipendente. Siamo fermamente impegnati a salvaguardare la sovranità e la sicurezza nazionali e a promuovere la riunificazione nazionale. Siamo pronti a fare tutto il possibile per una riunificazione pacifica. Detto questo, non ci impegniamo a rinunciare ad altre opzioni. Nessuna opzione è esclusa».

Gli Stati Uniti hanno un patto di sicurezza con Taiwan che prevede la fornitura di hardware e tecnologia sufficienti a scoraggiare qualsiasi invasione continentale. L'amministrazione Trump ha approvato 20 vendite di armi a Taiwan, incluso un pacchetto da 8 miliardi di dollari che ha coinvolto 66 aerei da combattimento.

I colloqui sulla vendita dell'obice sono iniziati quando Trump era in carica. L'American Institute di Taiwan, l'ambasciata americana de facto nell'isola, aveva informato il governo taiwanese che il Pentagono avrebbe presto notificato al Congresso degli Stati Uniti la prevista vendita, ha riferito stamattina udn.com, un sito di notizie taiwanese.

