UN BISNONNO AL QUIRINALE? BERLUSCONI PRENDE TEMPO: "IO CANDIDATO? DECIDEREMO A GENNAIO" - "DRAGHI DEVE RESTARE A PALAZZO CHIGI? NON POSSO DARE RISPOSTE SU INTENZIONI DI ALTRI. LE SUE DICHIARAZIONI DI IERI? NON COMMENTO" – SGARBI: “BERLUSCONI DEVE CANDIDARE SUBITO DRAGHI”. ECCO IL MOTIVO

SILVIO BERLUSCONI - IL PATRIOTA - MEME

(ANSA) "Io candidato? Abbiamo parlato evidentemente anche di questo. Abbiamo rimandato ogni decisione all'inizio dell'anno prossimo". Così il leader di Fi, Silvio Berlusconi dopo il vertice di Villa Grande.

(ANSA) "Non commento le dichiarazioni di nessuno". Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ai cronisti che gli chiedevano un giudizio sulle parole del premier di ieri.

(ANSA) "Non posso dare risposte su intenzioni di altri". Così Silvio Berlusconi, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano se ritiene che Mario Draghi deve rimanere a Palazzo Chigi.

(ANSA) "Invece di candidarsi in prima persona o di essere candidato, Berlusconi, indichi fin da ora, un'offerta che gli alleati di governo non potranno rifiutare, anticipandoli, come io farò sin dalla prima votazione: il nome di Mario Draghi". Lo afferma Vittorio Sgarbi.

MEME DI SILVIO BERLUSCONI AL QUIRINALE

"L'iniziativa - aggiunge - stabilirà, come sa bene Berlusconi, il dominio del campo. Il Pd non potrà dire no a Draghi, mentre nel mondo dei 5 Stelle, ortodossi e dissidenti, nascerà lo scompiglio, con benefici effetti per tutti. Se dal conclave di Villa Grande uscirà, per soggezione, il nome di Berlusconi, il centrodestra dovrà ritenere persa la partita, trovandosi poi a convergere su un nome proposto da altri", conclude.

Mattarella Quirinale Osho Berlusconi mario draghi 2 silvio berlusconi al quirinale