BOLSONARO POSITIVO AL CORONAVIRUS. IL PRESIDENTE BRASILIANO SI ERA SOTTOPOSTO AL TEST DOPO AVER MOSTRATO I SINTOMI. LUI CHE DALL'INIZIO HA TRATTATO LA PANDEMIA COME UN BANALE RAFFREDDORE - ANCHE STAVOLTA TRATTA LA FACCENDA CON SUFFICIENZA: ''MI SENTO GIA' MEGLIO, LA FEBBRE E 'SCESA''. NEL FRATTEMPO HA PRESO LA CLOROCHINA

JAIR BOLSONARO

CORONAVIRUS: BOLSONARO, 'MI SENTO MEGLIO, NON HO PIÙ FEBBRE'

(ANSA) - "Mi sento molto meglio, anche la febbre è scesa": lo ha detto al telefono con un reporter di Cnn Brasil il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, che si è nel frattempo sottoposto a tampone per sapere se è positivo al coronavirus. Il risultato dovrebbe essere comunicato attorno alle 12 di Brasilia (le 17 in Italia). Il capo dello Stato ieri aveva dichiarato di avere 38 di febbre e dolori muscolari che farebbero pensare ai sintomi del Covid-19. Bolsonaro - che ha nel frattempo cancellato tutti gli impegni di lavoro previsti per questa settimana - ha anche precisato che, non appena si è sentito male, ha iniziato ad assumere compresse di idrossiclorochina, seguendo l'esempio del suo omologo americano, Donald Trump, anche lui favorevole alla cura con il farmaco, spesso indicato per i casi di malaria.

CORONAVIRUS: ANCHE AMBASCIATORE USA IN BRASILE FARÀ IL TEST

(ANSA) - L'ambasciatore degli Stati Uniti in Brasile, Todd Chapman, sarà sottoposto al test per il coronavirus come controllo dopo l'incontro con il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, che accusa i sintomi della malattia ed ha già fatto il tampone, il cui risultato dovrebbe uscire in giornata. Bolsonaro ha pranzato sabato scorso con Chapman e il suo ministro degli Esteri, Ernesto Araujo, presso l'ambasciata degli Stati Uniti a Brasilia, per commemorare la Festa dell'indipendenza americana. Foto pubblicate sulla stampa locale mostrano Bolsonaro che abbraccia il suo ministro con accanto l'ambasciatore, tutti e tre senza le mascherine. Secondo il quotidiano O Globo, anche altri ministri di Bolsonaro effettueranno test dopo essersi incontrati con il presidente nei giorni scorsi, quasi sempre senza la mascherina.

