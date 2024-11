ESCLUSIVA REPORT - GLI AUDIO DI MARIA ROSARIA BOCCIA SULL’ORGANIZZAZIONE DEL G7 A POMPEI

chiamata tra maria rosaria boccia e clemente contestabile report 4

ECCO LA PISTOLA FUMANTE CHE NON LASCIA DUBBI SULLA GESTIONE A DIR POCO ALLEGRA DEGLI ATTI (RISERVATI) DEL MINISTERO DELL’(IN)CULTURA - ECCO LA MAIL CHE PROVA CHE MARIA ROSARIA BOCCIA HA AVUTO ACCESSO AD ATTI "SENSIBILI" SUL PIANO DELLA SICUREZZA DELLO STATO, MESSA IN COPIA IN TUTTE LE MAIL SCAMBIATE TRA I DIRIGENTI DEL MINISTERO E QUELLI DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI PER GLI ACCESSI E SPOSTAMENTI DEI MINISTRI DELLA CULTURA DEL G7 - IL DOCUMENTO SUPER RISERVATO DI CUI DAGOSPIA È VENUTO IN POSSESSO IMPONE DI ACCERTARE I FATTI PER VERIFICARE SE FUNZIONARI DELLO STATO, MINISTRO IN TESTA, HANNO DIVULGATO INCAUTAMENTE A SOGGETTI ESTRANEI ALL’AMMINISTRAZIONE INFORMAZIONI RISERVATE CHE NON POTEVANO FUORIUSCIRE DALL’AMBITO DEI SOGGETTI LEGITTIMATI AD ACCEDERVI...

chiamata tra maria rosaria boccia e clemente contestabile report 2

https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/dagoreport-ecco-pistola-fumante-nbsp-che-non-lascia-dubbi-406742.htm

sequenza di selfie di gennaro sangiuliano con la ferita alla testa le iene 2 chiamata tra maria rosaria boccia e clemente contestabile report 3 FERITA SULLA TESTA DI GENNARO SANGIULIANO - FOTO ESCLUSIVA DI REPORT gennaro sangiuliano e maria rosaria boccia al parco di ercolano GENNARO SANGIULIANO E MARIA ROSARIA BOCCIA A NAPOLI - FOTO DI OGGI GENTE E IL GRAFFIO SULLA TESTA DI SANGIULIANO gennaro sangiuliano maria rosaria boccia e giuseppe cruciani - polignano a mare chiamata tra maria rosaria boccia e clemente contestabile report 1