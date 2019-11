BORGONZONI CHI? - SALVINI SCOMMETTE TUTTO SULL’EMILIA ROMAGNA, AL PUNTO DA OSCURARE LA CANDIDATA A PRESIDENTE, CHE STA SEMPRE UN PASSO INDIETRO E SORRIDE MENTRE IL CAPITONE SI FA SELFIE E SI INGOZZA DI CULATELLO - IL RAPPORTO GELIDO CON IL PADRE (“NON GLI PARLO DA QUANDO HO 5 ANNI”), L’ESPERIENZA DA CAMERIERA NEL CENTRO SOCIALE “LINK” E I SONDAGGI CHE LA DANNO A…

Brunella Giovara per “la Repubblica”

MATTEO SALVINI E LUCIA BORGONZONI AL NOVEMBER PORC DI POLESINE PARMENSE

Lucia, «dove sei Lucia? Ah, eccola qua!», e la testolina di Lucia sbuca tra gli uomini della scorta di Salvini. Ben pettinata, ben truccata, per lo più muta. Eppure è lei la sfidante al trono dell' Emilia Romagna, la Borgonzoni, senatrice incoronata da Matteo sulla spiaggia del Papeete, entrambi in costume da bagno, lei in quella foto sembra entusiasta ma bisogna vederla in questi giorni, entrata nel frullatore della campagna elettorale al fianco - si fa per dire del più amato dagli italiani.

LUCIA BORGONZONI E MATTEO SALVINI AL MARE lucia borgonzoni matteo salvini

Difficile stare accanto a Matteo, che affronta spavaldo fischi e contestazioni, più gli dai contro più si diverte, poi divora un panino al salame e riparte verso un' altra città e lì ricomincia, e i selfie, e i baci, e due fette di culatello, la gente vuole solo lui, costretto a ricordare sempre «però poi dovete votare lei, che avrà sulle spalle l' Emilia Romagna», quindi per favore date una mano anche a Lucia, che sta sempre un passo indietro, per forza di cose.

lucia borgonzoni foto di bacco (1)

E sull' argine del Po, sabato scorso a Polesine Parmense, mentre lui ci dava dentro con la folla festante del November Porc, lei era una fatina sola e malinconica, e nessuno se la filava. In quel buio calante faceva quindi un po' tristezza, stretta nel suo piumino leggero blu, e sotto la camicetta bianca e i jeans, stessa divisa di Matteo però nessuno le chiedeva neanche un piccolo selfie. E allora «Lucia vieni qua, facciamo le foto », e a Carpi la mattina dopo, quando hanno lanciato il coro, quel coro inneggiava a "Ber-gon-zo-ni" - forse intendevano l' attore, che però è di tutt' altra fede politica - per poi ripiegare sul più sicuro "Lu-ci-a, Lu-ci-a".

LUCIA BORGONZONI lucia borgonzoni con maglietta parliamo di bibbiano al senato 2

E uno - un comunista, sicuro - diceva «ma chi è questa Bergonzoni? Non è di qua, nessuno l' ha mai vista, è una di città», intendendo Bologna. E certo il governatore Bonaccini preferirebbe vedersela con lei piuttosto che con lui, in questa sfida tra maschi alfa che si profila via via, e ogni tanto la chiama in causa, «la mia avversaria si chiamerebbe Lucia Borgonzoni ma sembra quasi che si vergognino di averla candidata, parla sempre e solo Salvini. Non è che la sta affiancando, la sta proprio sostituendo».

lucia borgonzoni sottosegretario ai beni culturali foto di bacco (2)

LUCIA BORGONZONI SYLVESTER STALLONE

Ma no, c' è. Solo che non si vede, e una volta lei ha persino risposto a muso duro: «Magari a Bonaccini non piace avere un confronto con una donna», lì non si è ben capito cosa volesse dire. Feroce in televisione, sempre su temi nazionali. D' altra parte è stata sottosegretario alla Cultura e ha collezionato foto con vip dello spettacolo - con Sylvester Stallone, o forse era il sosia - e pure molte gaffes. Quella volta che in San Petronio ha abbandonato il dibattito sui migranti con l' arcivescovo Zuppi, un attimo prima che lui prendesse la parola.

bonaccini

lucia borgonzoni con il vescovo di bologna matteo zuppi 2

Quella storica a Un giorno da pecora sui confini della Regione che vorrebbe conquistare (c' erano anche Trentino e Umbria) a «l' ultimo libro l' ho letto forse tre anni fa». Ultimo film visto? «Boh, sette mesi fa ma non ricordo quale», e «le ultime cose che ho letto sono legate all' attività politica, ai bilanci». Ora però fonti a lei vicine assicurano che sta studiando seriamente l' Emilia Romagna, anche se Salvini ripete che la sa già, essendo stata nel 2016 candidata a sindaco di Bologna, dove ha perso, costringendo però Merola al ballottaggio, il che forse ha convinto Salvini che c' era della stoffa in quella signora che sì, da ragazza faceva la cameriera al centro sociale Link - un covo di zecche rosse, direbbe Matteo - ma è sempre stata leghista fin da piccola, cresciuta da madre leghista.

FAVINO BORGONZONI LUCIA BORGONZONI DA GIOVANE bonaccini zingaretti bonaccini

lucia borgonzoni con il vescovo di bologna matteo zuppi 1 LUCIA BORGONZONI MATTEO SALVINI MATTEO SALVINI - LUCIA BORGONZONI - ALAN FABBRI lucia borgonzoni 1 lucia borgonzoni contro il padre su facebook LUCIA BORGONZONI LUCIA BORGONZONI 2 BORGONZONI bonaccini

Il padre architetto invece è un capitolo triste, «non gli parlo da quando avevo 5 anni», lui ha sempre detto che giammai l' avrebbe votata, lei ha raccontato su Facebook di quando lui aveva lasciato la famiglia, «non c' eri mai nella mia vita». Morale: lui si è addirittura iscritto al Pd, ieri si è fatto fotografare con una sardina in mano, oggi parteciperà alla manifestazione anti-Salvini in piazza Maggiore. E cosa dirà lei, al Paladozza?

«Basta case popolari agli stranieri», soprattutto se mussulmani, che peraltro qualche tempo fa voleva schedare. In consiglio comunale, che non ha mai lasciato, è stata presente 19 volte su 141 sedute. Ebbene, la fatina Borgonzoni sfiora Bonaccini nei sondaggi, sotto l' occhio amorevole di Matteo che sembra dirle «eddài, e buttati».

