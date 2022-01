BORIS BARCOLLA, MA NON MOLLA – DOPO AVER INANELLATO UNA SERIE DI FIGURE DI MERDA CLAMOROSE ED ESSERE STATO SPUTTANATO OVUNQUE, JOHNSON RECITA IL MEA CULPA A WESTMINSTER, MA NON SI DIMETTE – IL RAPPORTO GRAY APPENA PUBBLICATO CONFERMA CHE I PARTY NEGLI UFFICI DEL GOVERNO VIOLAVANO I REGOLAMENTI SUL COVID E SU 12 EVENTI INDAGA SCOTLAND YARD – MA NON È IL KO FINALE PER “BORIA” VISTO CHE SI ATTENDE IL… - VIDEO

Luigi Ippolito per www.corriere.it

A capo chino, Boris Johnson ha recitato il suo mea culpa davanti ai deputati di Westminster: «Mi dispiace - ha scandito il premier – per le cose che non abbiamo fatto giuste e per il modo in cui abbiamo gestito la faccenda».

Ed era il minimo che potesse dire, dopo che sono state rese pubbliche le prime conclusioni dell’indagine sulle feste a Downing Street in pieno lockdown. «Mancanza di leadership e di giudizio» ai vertici del governo, è l’accusa lanciata in quelle pagine da Sue Gray, l’alta funzionaria che ha condotto l’inchiesta. «Alcuni degli eventi non dovrebbero essere stati autorizzati a svolgersi», ha scritto Sue Gray, mentre «altri eventi non dovrebbero essere stati autorizzati a svilupparsi come è avvenuto». In altre parole, quei party negli uffici del governo violavano i regolamenti sul Covid: e dunque adesso su 12 di essi indaga Scotland Yard.

Ma il rapporto Gray appena pubblicato è soltanto un “aggiornamento” sull’inchiesta, non è la relazione conclusiva: perché la polizia ha chiesto e ottenuto di evitare dettagli che possano compromettere l’indagine in corso. E dunque in quelle poche pagine mancano riferimenti diretti e fatti e persone: insomma, non c’è il colpo del ko contro Boris Johnson.

Ed è per questo che il premier si è presentato con spirito contrito ma combattivo davanti ai deputati: «Dire che mi dispiace non è abbastanza – ha aggiunto –: questo è il momento in cui dobbiamo guardarci allo specchio e imparare». E quindi Johnson ha promesso di riformare “immediatamente” le procedure di governo: «Ho capito e aggiusterò le cose», ha concluso.

Ovviamente, tutto ciò non è bastato all’opposizione laburista: il leader Keir Starmer ha accusato Johnson di essere «un uomo senza vergogna», che «ci ha preso tutti per scemi». E ne ha chiesto di nuovo le dimissioni immediate. Boris, però, non ha nessuna intenzione di farsi da parte: e ha rivendicato ancora una volta i suoi successi nel portare a termine la Brexit e nel condurre la più rapida e ampia campagna di vaccinazione in Europa.

Il suo destino, però, è nelle mani dei deputati conservatori: che nelle prossime ore dovranno deciderle se rinnovargli la fiducia o procedere alla sua rimozione. Ma in mancanza di un successore chiaro, per Johnson potrebbe non essere ancora arrivata l’ultima ora.

