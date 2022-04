SALVINI SI È MESSO A TWITTARE PERSINO DI CARNE SINTETICA PUR DI NON PARLARE DI UCRAINA - PERIODACCIO PER IL LEGHISTA: LA SCONFITTA DELL'AMICA LE PEN, GIORGIA MELONI CHE AVANZA NEI SONDAGGI, LA GUERRA SCATENATA DAL SUO (EX) IDOLO PUTIN. COSÌ SUI SOCIAL MEGLIO BUTTARLA IN CACIARA: CAROLA RACKETE, LA MONNEZZA A ROMA, IL CALCIO DI PERIFERIA, IL DOPPIO COGNOME... (NON C'È PIÙ "LA BESTIA" DI UNA VOLTA)