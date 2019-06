21 giu 2019 10:55

BORIS “ER MONNEZZA” – LE FOTO DELLA TOYOTA PIENA DI SPAZZATURA DELL’EX SINDACO DI LONDRA, FAVORITO PER INSEDIARSI A DOWNING STREET, FANNO IL GIRO DEL MONDO – E SUBITO PARTE L’INDIGNAZIONE: UNO CHE TIENE COSÌ UNA MACCHINA CHE COMBINERÀ QUANDO AVRÀ IN MANO IL PAESE? – MA È TUTTO SPIN: LA FIDANZATA CHE PROVA A RENDERLO PRESENTABILE E LUI CHE FA CACIARA - IN FONDO, CHI È CHE NON HA LA MACCHINA UN PO’ ZOZZA? – VIDEO