Dopo aver fatto il suo discorso alla Camera dei Comuni, Boris Johnson è salito sulla Jaguar che lo scarrozza in giro per il regno. A pochi metri da Westminster però, un uomo che protestava per la causa dei curdi è zompato davanti al gruppo di veicoli che scorta il premier, costringendo il suo autista a inchiodare, tanto da subire il tamponamento dell'imponente Land Rover nera che lo seguiva. L'uomo è stato portato via dalla polizia, mentre il convoglio è ripartito, con la lussuosa auto ministeriale (60mila euro) con un evidente bozzo sul bagagliaio.

BREXIT: JOHNSON AI COMUNI, BASTA TRANSIZIONE, GENTE È STUFA

il manifestante che ha fatto tamponare boris johnson

(ANSA) - Il governo Tory britannico di Boris Johnson considera la Brexit un capitolo chiuso e non intende rivedere il suo no a una qualunque estensione dello transizione post divorzio oltre la scadenza del 31 dicembre 2020, come già formalizzato nei negoziati con l'Ue. Lo ha ribadito seccamente il primo ministro stesso, nel Question Time di oggi, respingendo le sollecitazioni contrarie delle opposizioni in Parlamento. Rispondendo in particolare al leader degli europeisti LibDem, Ed Davey, che invocava l'estensione come "un imperativo politico" di fronte ai contraccolpi dell'emergenza coronavirus, per evitare i rischi d'un no deal e mettere "la tutela dei posti di lavoro britannici prima dell'ideologia brexiteer", Johnson ha tagliato corto: "Io credo che la gente di questo Paese sia stufa dal profondo del cuore di rimettere in discussione la Brexit come cosa fatta. Noi vogliamo andare avanti e guardiamo alla fine della transizione come a un'opportunità per iniziare a fare le cose in modo diverso, a rispondere alle esigenze della nostra economia in maniera creativa e costruttiva".

boris johnson in parlamento il manifestante che ha fatto tamponare boris johnson