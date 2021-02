LE BORSE HANNO GIA' VOTATO LA FIDUCIA A DRAGHI: PIAZZA AFFARI APRE IN FORTE RIALZO (+2,95%) NELL'ATTESA CHE MARIO DRAGHI SALGA AL COLLE - VOLANO INTESA (+6%), UNICREDIT (+5,9%), POSTE (+4,2%)…

BORSA: MILANO APRE A +2,95% CON DRAGHI DA MATTARELLA

(ANSA) - La Borsa di Milano apre in forte rialzo nell'attesa che l'ex presidente della Bce, Mario Draghi salga al Colle dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il primo Ftse Mib segna un +2,95% a 22.733 punti.

BORSA: MILANO +2,5%, CORRONO INTESA,UNICREDIT,POSTE

(ANSA) - Avvio volatile per Piazza Affari con diversi titoli ancora in pre-apertura sfiora un +3%, per poi segnare un +1,71%. A trattazione regolare il Ftse Mib sale del 2,55% con l'evidenza dei bancari. In testa Intesa (+6%), Unicredit (+5,9%), Poste (+4,2%).

BORSA: PER FUTURE FTSE MIB +2,7% CON DRAGHI DA MATTARELLA

(ANSA) - I futures su Ftse Mib segnano un balzo del 2,7% con l'ex presidente della Bce, Mario Draghi convocato al Colle dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella per un governo di alto profilo.

BORSA: FUTURE FTSE MIB ALLUNGANO A +3,26%

(ANSA) - Prosegue la corsa dei Future sul Ftse Mib a pochi minuti dell'apertura. L'indice segna un +3,26%.