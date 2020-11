BOSCHI IN FIAMME – MENTRE TUTTI NOI ATTENDIAMO TREPIDANTI UNA PAROLINA DA “MEB” SULLE CONVERSAZIONI TRA RENZI E BIANCHI APPUNTATE DALL'EX PRESIDENTE DI OPEN, LEI CONTINUA A SOLLAZZARSI CON IL FIDANZATO GIULIO BERRUTI AL SOLE DI FREGENE – L’ATTORE IN CERCA DI COMPAGNE VIP DA QUANDO FREQUENTA LA MADONNINA DI LATERINA SI È UN PO’ INQUARTATO, LEI È RIFIORITA DOPO IL SOFFERTO “OUTING”. “FINALMENTE ANTEPONE LA VITA ALLA POLITICA”. E A RENZI, CON CUI ORMAI NON SI PARLA PIÙ…

Da “Oggi”

Avremmo dovuto capirlo quando si è convertita alla frangetta. che Maria Elena Boschi era entrata in una fase nuova della sua vita. Una fase meno fo-calizzata sulla politica e più sulla cura di tutto quello che, da ministra e sottosegretaria coi governi Renzi e Gentiloni. aveva dovuto trascurare. In una parola: il privato. In quegli anni, non aveva avuto il tempo di coltivare il desiderio di avere accanto un compagno con cui condividere il bello e il brutto che le capitava e con cui iniziare a porre le basi per quella famiglia («Vorrei avere tre figli», ammise nel-

la sua prima intervista da ministra) a lungo solo sognata. Quell'uomo da qualche tempo c'è, è bello, solido, innamo-rato e anche famoso: Giulio Berruti. Dopo aver per un po' negato la liaison, i due sono venuti allo scoperto dopo la fine del primo lockdown. «Siamo felici», ha ammesso lui a Verissimo, svelando peraltro alcuni dettagli sull'inizio del loro amore: Maria Elena che cade dalla sedia al loro primo appuntamento, lui "costretto" a pregare durante la loro pri-ma notte insieme. ll resto, per ora, non lo raccontano, anche se si parla di convivenza. Ma al posto loro parlano le foto... •

