BOSCHI INFIAMMATA: ''PROPONGO UNA MOZIONE DI SFIDUCIA A SALVINI ALLA CAMERA, COSÌ SCOPRIREMO FINALMENTE COSA DIRÀ IL MINISTRO CHE FUGGE DAL PARLAMENTO, E COME VOTERANNO I GRILLINI''. RENZI RITWITTA: ALLORA IL PD PRESENTERÀ LA SFIDUCIA? CHE DICE ZINGA? - LA FORZISTA SAVINO: ''IL GOVERNO STA PER CADERE E I RENZIANI LO RICOMPATTANO CON LA MOZIONE DI SFIDUCIA A SALVINI''

LEGA: BOSCHI PROPONE MOZIONE SFIDUCIA A SALVINI ALLA CAMERA

BOSCHI SALVINI

(AGI) - "Salvini fugge dal Parlamento. Il M5s tiene come sempre i piedi in due staffe", dunque, propone, su Twitter, Maria Elena Boschi, "c`e` solo un modo per essere seri: presentare oggi stesso una mozione di sfiducia a Salvini alla Camera". "Cosi` scopriremo finalmente che cosa dira` Salvini e come voteranno i grillini", osserva l`esponente Pd. La presa di posizione e` stata ritwittata da Matteo Renzi.

LEGA: E. SAVINO, MOZIONE SFIDUCIA RENZIANI A FAVORE GOVERNO

(ANSA) - "Il Governo è in serissime difficoltà, potrebbe addirittura cadere e che cosa fanno i renziani? Vogliono presentare una mozione di sfiducia contro Salvini così ricompattano la maggioranza ed evitano che i zingarettiani flirtino con i grillini. Il Pd è l'assicurazione sulla vita di questo Governo". Lo afferma la deputata di Forza Italia Elvira Savino.

ELVIRA SAVINO elvira savino elvira savino ringrazia gli amici (5) micaela ottomano elvira savino BOSCHI SALVINI