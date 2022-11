BOTTURA FA FREDDURA – “È CADUTO IL CDA JUVE. RIGORE, NETTO” – “IN UNA NOTA, GIUSEPPE CONTE BIS RIBADISCE DI NON AVERE NULLA A CHE FARE CON GIUSEPPE CONTE UNO CHE FIRMÒ IL CONDONO PER ISCHIA ED È PRONTO A QUERELARE CHIUNQUE ACCOSTI II NOME DI UNO A BIS” – “IN FINANZIARIA POSSIBILI ANCHE TAGLI ALLE FORZE DELL'ORDINE: AI MANIFESTANTI DI SINISTRA VERRÀ CHIESTO DI ARRIVARE GIÀ MANGANELLATI DA CASA”

luca bottura (2)

Luca Bottura per “La Stampa”

In una nota, Giuseppe Conte Bis ribadisce di non avere nulla a che fare con Giuseppe Conte Uno che firmò il condono per Ischia ed è pronto a querelare chiunque accosti ii nome di Uno a Bis.

Sconcertante il no del Governo all'uso della moneta elettronica, proprio ora che la tessera di Fratelli d'Italia è praticamente diventata un Bancomat. L'Ue ha ribadito che se l'Italia abolisce le sanzioni per chi non ha il Pos, favorendo il nero di ogni ordine e grado, il Prtrr ce lo mette nel casti. Presto su Netlflix lafiction sui provvedimenti del Governo in tema difiscalità: "Per grazia (non) ricevuta".

meme sulla juventus 4

Fortunatamente il Ministro delle Infrastrutture non si è recato a Ischia: un disastro che ne visita un altro avrebbe rischiato di creare un buco nero e inghiottire l'Italia intera nell'antimateria.

In Finanziaria possibili anche tagli alle Forze dell'Ordine: ai manifestanti di Sinistra verrà chiesto di arrivare già manganellati da casa.

Ieri il Ministro Valditara non ha dichiarato niente, non ha scritto ad alcun giornale, non ha neanche tentato di prendere a nerbate un bimbo delle Materne persuada: qualcuno vada a controllare se sta bene.

È caduto ii cda Juve. Rigore, netto.

