24 mar 2023 14:02

BOTTURA FA FREDDURA – “LA CURIOSITÀ: ANCHE L'ITALIA POTREBBE PRESTO PRODURRE URANIO IMPOVERITO. PER IMPOVERIRLO, SI PENSA DI APPLICARGLI IL JOBS-ACT” – “MELONI-MACRON, PROVE DI DISGELO: ‘COME HAI DETTO CHE SI FA A MENARE GLI SCIOPERANTI SENZA CHE L'OPPOSIZIONE PROTESTI?’” – “IL GOVERNO ANNUNCIA UNA RIVOLUZIONE IN BOLLETTA: ‘CHI USA MENO GAS, PAGHERÀ DI MENO. INSOMMA, IL CONTRARIO CHE PER LE TASSE’”