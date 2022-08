BOTTURA FA FREDDURA – “GRILLO HA PUBBLICATO SUL BLOG UNA LISTA FOTOGRAFICA DI ZOMBIE A CINQUE STELLE. QUELL’UOMO NON RIESCE A NON PARLARE DI SÉ” – “LA LISTA DI MAIO HA UN’APE NEL SIMBOLO. SLOGAN CONSIGLIATO: ‘IL PARTITO CHE CERA’” – “PUR DI RISPARMIARE SULLE TASSE, DONALD TRUMP HA FATTO SEPPELLIRE L’EX MOGLIE NEL GIARDINO DI CASA. ALLA NOTIZIA, VERONICA LARIO HA…”

Luca Bottura per “La Stampa”

Ieri Salvini ha dichiarato a gran voce che la Lega sta con la Nato. Da ora in poi, starei attento a quando beve il tè.

Grillo ha pubblicato sul blog una lista fotografica di zombie a Cinque Stelle.

Quell'uomo non riesce a non parlare di sé.

La lista Di Maio ha un'ape nel simbolo. Slogan consigliato: "Il partito che cera".

Pur di risparmiare sulle tasse, Donald Trump ha fatto seppellire l'ex moglie nel giardino di casa. Alla notizia, Veronica Lario ha lasciato il Paese.

Elenco provvisorio delle principali condizioni poste da Calenda a Letta per allearsi al Pd.

10) Proiezione obbligatoria di tutte le puntate di Cuore entro l'obbligo scolastico.

9) Installazione di un Gps (Global position Sinistra) su tutti i deputati e senatori per evitare che se ne escano con boutade controproducenti come far pagare le tasse ai più ricchi.

8) Sì alle centrali nucleari, la prima delle quali da costruire nel tinello di Conte.

7) No al reddito di cittadinanza, sì alla Lacoste di cittadinanza.

6) Per non essere disturbato da chi contesta l'agenda Draghi, inserire Sinistra Italiana e i Verdi nel registro delle opposizioni.

5) Pronunciare ad alta voce, correndo intorno al Nazareno, la formula "Aglio, fravaglio, fattura ca nun quaglio, 'fammocca e cinche stelle e pure un po' Travaglio".

4) Prendere atto che il nome di battesimo "Enrico" richiama troppo il Pci e cambiare generalità in "Alcide Letta".

3) Tenersi Renzi almeno nei week-end e durante le vacanze.

2) Primo articolo della Costituzione: "L'Italia è una Repubblica fondata su Twitter".

1)Togliere dalla bandiera del Pd il verde perché troppo ambientalista e il rosso per ovvi motivi. Finalmente, il Pd alzerebbe bandiera bianca.

