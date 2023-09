30 set 2023 13:30

BOTTURA FA FREDDURA – “MELONI ENTRA IN UN CAFFÈ: SPREAD!” - “MICAELA BIANCOFIORE VUOLE PERMETTERE AI DEPUTATI DI FAR ENTRARE ALLA CAMERA GLI ANIMALI DOMESTICI. SAREBBE SUFFICIENTE ACCOGLIERE ANCHE I GATTI PERCHÉ, COME È NOTO, CANI E PORCI SONO AMMESSI DA TEMPO” – “NUOVO MESSAGGIO TRUFFA SI AGGIRA PER L'EUROPA: ‘CIAO URSULA: HO PERSO CONSENSO E DOBBIAMO FARE DEFICIT AL 4,3% PER TAGLIARE IL CUNEO FISCALE. CE LI ACCREDITI SULL'IBAN?’”