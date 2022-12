BOTTURA FA FREDDURA – “MELONI HA SPIEGATO CHE LA SUA PAROLA D'ORDINE È ‘MERAKI’, UN TERMINE GRECO CHE, POCHI LO SANNO, DERIVA DA UN FILOSOFO DI OLTRE 2000 ANNI FA: PARAKULIS” – “SALVINI HA DETTO CHE PREFERISCE I CONTANTI PERCHÉ GLI PIACE ANDARE A PRELEVARE AL BANCOMAT. BELLA FORZA: IL CONTO CORRENTE È IL NOSTRO” – “POLTRONE E SOFÀ REGALA LA CONSEGNA GRATUITA A CHI CANTA L'INNO IN NEGOZIO. A 'STO PUNTO, MEGLIO CAMBIAR NOME IN SOVRANI E SOVRANI”.

Luca Bottura per “La Stampa”

In un meme pubblicato ieri sui social, Fratelli d'Italia ha spiegato che in un mese di governo ha tutelato i lavoratori, aiutato imprese e famiglie, contrastato la disoccupazione, tutelato il Made in Italy e ripristinato l'autorevolezza italiana all'Estero. Peccato che la povertà l'avessero già abolita i Cinque Stelle, altrimenti la Meloni poteva riposarsi per i prossimi cinque anni.

Salvini ha detto ieri che chi paga due euro un caffè con la carta è solo un rompipalle. Chi paga due euro un caffè, anche in contanti, invece che un euro e 20, facile che sia un pirla. Salvini (giuro che è vero) ha anche detto che preferisce i contanti perché gli piace andare a prelevare al Bancomat. Bella forza: il conto corrente è il nostro.

Francesco Giubilei, consigliere del Governo per le politiche culturali, ha proposto ieri di proibire gli scioperi al venerdì, cioè quando Giubilei deve prendere il bus. Per fortuna, grazie alla Costituzione, si attaccherà al tram.

Ieri Meloni ha spiegato che la sua parola d'ordine è "Meraki", un termine greco che, pochi lo sanno, deriva addirittura da un filosofo di oltre 2000 anni fa: Parakulis. Meraki è comunque bastato a Meloni per fare suvlaki del Pd.

Per contestare il New York Times, che evidenziava una ricerca secondo cui l'arrivo di Musk a Twitter ha moltiplicato gli haters, Musk ha insultato il New York Times su Twitter: "Era uno che per sembrare un genio avrebbe dovuto essere completamente diverso" (Beppe Viola).

Poltrone e Sofà regala la consegna gratuita a chi canta l'inno nazionale in negozio. A 'sto punto, meglio cambiar nome in "Sovrani e Sovrani".

