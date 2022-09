BROTHERS OF ITALY – LA STAMPA AMERICANA SPACCA LA MELONI D’ITALIA. ASSOCIATED PRESS

Di NICOLE WINFIELD

Il partito Fratelli d'Italia ha ottenuto il maggior numero di voti alle elezioni nazionali italiane. Il partito affonda le sue radici nel Movimento Sociale Italiano neofascista del secondo dopoguerra. Giorgia Meloni ha portato Brothers of Italy da un gruppo marginale di estrema destra al più grande partito italiano.

Mantenendo il simbolo più potente del movimento, la fiamma tricolore, Giorgia Meloni ha portato Brothers of Italy da un gruppo marginale di estrema destra al più grande partito italiano.

Un secolo dopo la marcia su Roma di Benito Mussolini del 1922, che portò al potere il dittatore fascista, Meloni è pronta a guidare il primo governo italiano di estrema destra dalla seconda guerra mondiale e la prima donna premier italiana.

COME È INIZIATO IL POST-FASCISMO IN ITALIA?

Il Movimento Sociale Italiano, o MSI, è stato fondato nel 1946 da Giorgio Almirante, capo di stato maggiore dell'ultimo governo di Mussolini. Ha richiamato simpatizzanti e funzionari fascisti nelle sue fila seguendo il ruolo dell'Italia nella guerra, quando era alleata con i nazisti e poi liberata dagli Alleati.

Per tutti gli anni 1950-1980, l'MSI è rimasto un piccolo partito di destra, votando a una cifra. Ma lo storico Paul Ginsborg ha notato che la sua mera sopravvivenza nei decenni successivi alla guerra "servì da costante promemoria del potente richiamo che l'autoritarismo e il nazionalismo potevano ancora esercitare tra gli studenti del sud, i poveri urbani e le classi medio-basse".

Gli anni '90 segnano un cambiamento sotto Gianfranco Fini, il pupillo di Almirante che però proietta un nuovo volto moderato della destra italiana. Quando Fini si candidò a sindaco di Roma nel 1993, vinse un sorprendente 46,9% dei voti, non abbastanza per vincere ma abbastanza per affermarlo come giocatore. Nel giro di un anno Fini aveva ribattezzato il MSI Alleanza Nazionale.

Fu in quegli anni che un giovane Meloni, cresciuto da una madre single in un quartiere popolare di Roma, si unì prima al ramo giovanile del MSI e poi passò alla guida del ramo giovanile di Alleanza Nazionale di Fini.

SIGNIFICA CHE MELONI È NEOFASCISTA?

Fini era perseguitato dalle radici neofasciste del movimento e dalla sua stessa valutazione che Mussolini fosse il "più grande statista" del XX secolo. Ha rinnegato quella dichiarazione e nel 2003 ha visitato il memoriale dell'Olocausto di Yad Vashem in Israele. Lì descrisse le leggi razziali italiane, che limitavano i diritti degli ebrei, come parte del “male assoluto” della guerra.

Anche Meloni aveva elogiato Mussolini in gioventù, ma ha visitato Yad Vashem nel 2009 quando era ministro nell'ultimo governo di Silvio Berlusconi. Scrivendo nel suo libro di memorie del 2021 "Io sono Giorgia", ha descritto l'esperienza come una prova di come "un genocidio accade passo dopo passo, un po' alla volta".

Durante la campagna, Meloni è stata costretta ad affrontare la questione frontalmente, dopo che i Democratici avevano avvertito che rappresentava un pericolo per la democrazia.

"La destra italiana ha consegnato il fascismo alla storia ormai da decenni, condannando inequivocabilmente la soppressione della democrazia e le ignominiose leggi antiebraiche", ha detto in un video della campagna.

COME SONO EMERSI I FRATELLI D'ITALIA?

Meloni, che vanta con orgoglio le sue radici come militante dell'MSI, ha affermato che la prima scintilla per la creazione di Fratelli d'Italia è arrivata dopo che Berlusconi si è dimesso da premier nel 2011, costretto a uscire da una crisi finanziaria a causa dell'aumento del debito italiano e dei suoi problemi legali.

Meloni ha rifiutato di sostenere Mario Monti, che è stato scelto dal presidente italiano per cercare di formare un governo tecnocratico per rassicurare i mercati finanziari internazionali. Meloni non sopportava quella che credeva fosse la pressione esterna delle capitali europee per dettare la politica interna italiana.

Meloni ha co-fondato il partito nel 2012, dandogli il nome delle prime parole dell'inno nazionale italiano. "Una nuova festa per una vecchia tradizione", ha scritto Meloni.

Brothers of Italy otterrebbe solo risultati a una cifra nel suo primo decennio. Le elezioni del Parlamento europeo del 2019 hanno portato a Brothers of Italy il 6,4%, una cifra che secondo Meloni "ha cambiato tutto".

Come leader dell'unico partito all'opposizione durante il governo di unità nazionale di Mario Draghi 2021-2022, la sua popolarità è aumentata vertiginosamente, con le elezioni di domenica che hanno segnato il 26%.

MA E IL LOGO DELLA FESTA?

Il partito ha al centro del suo logo la fiamma rossa, bianca e verde dell'originario MSI che è rimasta quando il movimento è diventato Alleanza Nazionale. Sebbene meno evidente del fascio di bastoni, o fasci, che era il simbolo di spicco del Partito Nazionale Fascista di Mussolini, la fiamma tricolore è comunque un'immagine potente che lega l'attuale partito al suo passato.

"I loghi politici sono una forma di branding, non diversa da quelle rivolte ai consumatori", ha affermato il professore della Rutgers University T. Corey Brennan, che ha recentemente scritto "Fasces: A History of Rome's Most Dangerous Political Symbol".

Ha ricordato che quando Almirante fece la sua ultima campagna elettorale del MSI agli elettori nelle elezioni del 1948 a Piazza di Spagna a Roma, mise il simbolo della fiamma del partito sopra l'obelisco e lo illuminò con i riflettori.

"Puoi ricavare quello che vuoi da una fiamma, ma tutti hanno capito che Almirante stava facendo un appello profondamente emotivo per mantenere vivo lo spirito del fascismo", ha detto.

COME LA PENSANO GLI ITALIANI?

In generale, le radici neofasciste del partito sembrano preoccupare più all'estero che all'interno. Alcuni storici spiegano che notando qui una certa amnesia storica e il generale benessere degli italiani nel vivere con le reliquie del fascismo come prova che l'Italia non ha mai veramente ripudiato il Partito Fascista e Mussolini allo stesso modo in cui la Germania ha ripudiato il Nazionalsocialismo e Hitler.

Mentre la Germania ha attraversato un lungo e doloroso processo di fare i conti con il proprio passato, gli italiani per molti versi hanno semplicemente trasformato intenzionalmente la propria cecità.

Lo storico David Kertzer della Brown University osserva che ci sono 67 istituti per lo studio della Resistenza al fascismo in Italia e praticamente nessun centro per lo studio del fascismo italiano.

Inoltre, architetture e monumenti dell'epoca mussoliniana sono ovunque: dal quartiere dell'Eur, a Roma sud, al centro di allenamento olimpico sul fiume Tevere, con il suo obelisco che porta ancora il nome di Mussolini.

La Costituzione italiana vieta la ricostituzione del partito fascista, ma i gruppi di estrema destra mostrano ancora il saluto fascista e continua ad esserci un'accettazione dei simboli fascisti, ha detto il politologo Jason Brennan.

"Non devi cercare granché i segnali", ha detto Brennan in un'intervista telefonica. "un quarto di tutti i tombini di Roma ha ancora il fascio littorio."

SIGNIFICA CHE GLI ITALIANI SOSTENGONO IL FASCISMO?

Se la storia è una guida, una costante delle recenti elezioni politiche è che gli italiani votano per il cambiamento, con il desiderio di qualcosa di nuovo che apparentemente supera l'ideologia politica tradizionale, ha affermato Nathalie Tocci, direttrice dell'Istituto per gli affari internazionali con sede a Roma.

Tocci ha affermato che la popolarità dei Fratelli d'Italia nel 2022 è stata la prova di questa oscillazione "violenta" che riguarda più l'insoddisfazione italiana che qualsiasi ondata di sentimento neofascista o di estrema destra.

"Direi che il motivo principale per cui una grossa fetta di questo - diciamo il 25-30% - voterà per questo partito è semplicemente perché è il nuovo", ha detto.

Meloni parla ancora con riverenza dell'MSI e di Almirante, anche se la sua retorica può cambiare per adattarsi al suo pubblico.

Quest'estate, parlando in perfetto spagnolo, ha tuonato a una manifestazione del partito di estrema destra Vox in Spagna: “Sì alla famiglia naturale. No alla lobby LGBT. Sì all'identità sessuale. No all'ideologia di genere".

Tornata a casa durante la campagna elettorale, ha proiettato un tono molto più moderato e ha fatto appello all'unità nel suo discorso di vittoria lunedì.

"L'Italia ha scelto noi", ha detto. “Non lo tradiremo, come non abbiamo mai fatto”.

Sabrina Sergi ha contribuito a questo rapporto.