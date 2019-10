15 ott 2019 09:34

DA BRUNO VESPA STASERA IL DUELLO RENZI-SALVINI. MA OGGI È LA GIORNATA DEL VARO DELLA MANOVRA E SI PARLERÀ SOLO DI QUELLO (COSÌ COME ANCHE SUI GIORNALI DOMANI) - IL CONSIGLIO DEI MINISTRI, A QUANTO APPRENDE DAGOSPIA, SARÀ STASERA: PROPRIO PER BRUCIARE IL DUELLO TELEVISIVO CHE, REGISTRATO ALLE 18, NON POTRÀ NEMMENO COMMENTARE IL TESTO DEFINITIVO CHE VERRÀ INVIATO IN TARDA SERATA A BRUXELLES...