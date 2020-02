13 feb 2020 16:20

UNA BRUTTA SETTIMANA PER LE DELFINE DELLA MERKEL - VIDEO: URSULA VON DER LEYEN DOVRÀ TESTIMONIARE DAVANTI AL BUDESTAG, IL PARLAMENTO TEDESCO, PER LE CONSULENZE PAZZE PAGATE DAL MINISTERO DELLA DIFESA QUANDO ERA RETTO DA LEI: 155 MILIONI DI EURO IN SEI MESI - LA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE UE HA CANCELLATO TUTTI I DATI DAI SUOI VECCHI CELLULARI DI SERVIZIO, CHE ERANO STATI RICHIESTI COME PROVA