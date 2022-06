15 giu 2022 16:21

BRUTTE NOTIZIE PER CHI SPERAVA CHE LA CINA PRENDESSE LE DISTANZE DA PUTIN – NELLA TELEFONATA DI OGGI CON “MAD VLAD”, XI JINPING HA ESPRESSO IL SUO SOSTEGNO A “MAD VLAD”, GIUSTIFICANDO DI FATTO L’INVASIONE DELL’UCRAINA (IN VISTA DI UNA POSSIBILE MOSSA SU TAIWAN): “LE AZIONI DELLA RUSSIA PER LA DIFESA DEI SUOI INTERESSI NAZIONALI DI FRONTE ALLE SFIDE ESTERNE SONO LEGITTIME” – “SERVE SOLUZIONE ADEGUATA IN MODO RESPONSABILE. CINA E RUSSIA SONO DISPOSTE “A CONTINUARE A SOSTENERSI A VICENDA SU QUESTIONI RIGUARDANTI SU SOVRANITÀ E SICUREZZA”